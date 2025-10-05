Muere un varón en un accidente de moto en Jaén

Un hombre ha perdido la vida en un accidente de moto ocurrido ayer tarde en Jaén, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El teléfono 1-1-2 recibió un aviso poco antes de las 20:30 horas en el que se alertaba de una caída de una moto en la calle Capitán Aranda Alta, en la carretera de circunvalación. La sala coordinadora informó de los hechos a la Policía Local, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Nacional y a Protección Civil.

Fuentes de la Policía Local han confirmado el fallecimiento del motorista, sin que hayan trascendido más datos sobre las circunstancias del suceso.