Muere un varón en un accidente de moto en Jaén

El suceso ha ocurrido en la calle Capitán Aranda Alta. El teléfono 1-1-2 recibió un aviso poco antes de las 20:30 horas en el que se alertaba de una caída de un motorista.

Un hombre ha perdido la vida en un accidente de moto ocurrido ayer tarde en Jaén, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El teléfono 1-1-2 recibió un aviso poco antes de las 20:30 horas en el que se alertaba de una caída de una moto en la calle Capitán Aranda Alta, en la carretera de circunvalación. La sala coordinadora informó de los hechos a la Policía Local, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Nacional y a Protección Civil.

Fuentes de la Policía Local han confirmado el fallecimiento del motorista, sin que hayan trascendido más datos sobre las circunstancias del suceso.