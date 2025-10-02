Un detenido por su relación con la muerte de Antonio Campos, hallado en un maletero en Berja (Almería)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre presuntamente relacionado con el asesinato de un funcionario de 54 años del Ayuntamiento de El Ejido (Almería), cuyo cuerpo fue encontrado en el maletero de su coche, maniatado y con signos de violencia.

Fuentes del instituto armado han informado de que la detención se produjo a última hora del miércoles, aunque no han trascendido más detalles, dado que el juzgado encargado del caso ha decretado el secreto de las actuaciones.

La investigación se inició tras la denuncia por la desaparición de la víctima, Antonio Campos, que permitió a los agentes localizar este pasado domingo su vehículo junto a una empresa hortofrutícola de El Ejido.

En el interior del maletero fue encontrado el cadáver, atado y con evidentes señales de agresión. La Guardia Civil mantiene abiertas las pesquisas y centra parte de sus esfuerzos en el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de obtener nuevas pistas que contribuyan a esclarecer el crimen y determinar la implicación de los responsables.