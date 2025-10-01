Una treintena de desalojados por el incendio de un piso sin heridos en Roquetas de Mar (Almería)

Una treintena de vecinos han sido desalojados de forma preventiva por el incendio de un piso ocurrido esta madrugada en Roquetas de Mar (Almería), según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El suceso ha ocurrido poco antes de las 5:30 horas, en ese momento, varias personas han llamado al teléfono 1-1-2 para informar de un incendio en un segundo piso de un bloque ubicado en la calle Sevilla, en la zona del Parador de las Hortichuelas. La sala coordinadora de emergencias activó a los Bomberos del Consorcio de Poniente, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Los operativos de emergencia han confirmado que el incendio quedó sofocado y los vecinos pudieron volver a sus domicilios sin que haya habido personas heridas. No han trascendido más datos sobre las posibles causas.