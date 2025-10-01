Sánchez apuesta por resistir, Moreno por convivir y Susana Díaz es "una mujer poder": así es la literatura de los políticos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicó su corpus político en 2019. Se llamó 'Manual de resistencia' y venía a ser una guía de supervivencia política. Este martes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado su primer libro: Manual de convivencia.

No parece casualidad que el título sea tan parecido. Más bien puede leerse como un desafío del presidente andaluz a las 'enseñanzas' de Sánchez. Frente a la "resistencia", "convivencia". Frente al 'machismo', la "vía andaluza", que es la segunda parte del título del libro de Moreno.

Pedro Sánchez y Juanma Moreno no son los únicos políticos que han escrito libros. Hay una larga tradición de primeras figuras de la gestión pública en Andalucía -y el resto de España- que han escrito libros sobre su actividad o sobre su vida.

Uno de los más prolíficos autores políticos es el expresidente del Gobierno Felipe González. El sevillano ha publicado en su vida Un estilo ético (1982), El futuro no es lo que era (2001), En busca de respuestas (2013), Los años de la libertad (2018), entre otros. Su obra se extiende desde los primeros años 80 hasta hoy día, aunque esquiva el periodo en que fue presidente del Ejecutivo.

Su vicepresidente, Alfonso Guerra, es otro de los políticos andaluces que más han publicado. Cuando el tiempo nos alcanza: memorias (2004), Dejando atrás los vientos: memorias 1982-1991 (2006), La rosa y las espinas, (2013), Alfonso o La forja de un socialista (2019) son algunos de los títulos que ha escrito el socialista.

No es de extrañar esta devoción por la literatura política. Guerra se define -y le definen- como político y librero. Así lo señaló González a primeros de este mes en un acto en el Alcázar de Sevilla en el que recordó el amor de Guerra por los libros.

Pero no hay que irse al pasado del socialismo para encontrar libros sobre primeras figuras políticas. La expresidente de la Junta, Susana Díaz, tiene también un volumen sobre su vida y milagros.

No la escribió ella, sin embargo. Se llama Susana Díaz, una mujer con poder (2014) y versa sobre la líder del PSOE llamada en su momento a serlo todo y que se barajó hasta como posible candidata a la Presidencia del Gobierno. El libro, de los periodistas Luis Barbero y Eva Saiz, es un perfil de su vida y obra que repasa las claves de su pensamiento y gestión.

Otro expresidente de la Junta y del PSOE, José Antonio Griñán, también es autor publicado. En 2022 firmó Cuando ya nada se espera. Condenado por el caso de los ERE fraudulentos, su partido le dio la espalda en los años en que el caso de corrupción copaba telediarios y el título se entendió como una especie de ajuste de cuentas.

El contenido no lo es tanto. Narra la vida del político y cuenta sus experiencias desde la posguerra hasta el presente, así como sus posiciones políticas en ese devenir.

Antes de ese libro, que causó revuelo por la fecha -tras su condena por los ERE- y por el título, había ya publicado otro libro: El Estado frente a la libertad (1996), un ensayo en el que reflexionaba sobre la política y el modelo territorial que entendía más adecuado para España.

Hasta aquí el PSOE. En el PP Moreno tiene otros compañeros con los que podría firmar libros. Uno es el expresidente del PP andaluz, además de suministro Javier Arenas. El sevillano ha publicado El presente de la derecha (1999) y A pie de calle (2003).

En Izquierda Unida está Diego Valderas, quien publicó en 2015 La verdad sobre el pacto, donde habla sobre cómo su partido y el PSOE se unieron para gobernar la Junta de Andalucía.

Los libros son también cosa de los diputados andaluces que representan a la comunidad en el Congreso. Así, Pilar González, diputada por el PSA publicó en 2004 Andalucía, qué hacemos con ella. El ahora ministro Luis Planas, tiene dos libros en el mercado: España en Europa: 20 años de pertenencia a la Unión Europea (2006) y La Europa que queremos (2017).

El malagueño Alberto Garzón, de IU y suministro de Consumo, ha publicado Hay alternativas (2011); La gran estafa (2013); Saturados de felicidad (2015); y Por qué soy comunista (2017).