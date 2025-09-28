Gavira, portavoz andaluz de Vox: "El PP tiene que entender que Vox no es su enemigo, sino el PSOE y Sánchez"

"No creo que la campaña ni Macarena Olona como candidata fallaran, pero los andaluces eligieron a Juanma". "Es muy factible que el PP andaluz busque la abstención del PSOE si no consigue la mayoría". "Las deducciones autonómicas son insuficientes. No es de recibo que el tope para acceder a la ayuda para los perritos sea de 80.000 euros y para tener un niño sea de 25.000 a 30.000". "No vamos a consentir que un cobarde que huyó en el maletero de un coche siga insultando a los andaluces, ni a los catalanes ni al conjunto de los españoles".

Manuel Gavira (Cádiz, 1969) es el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz. Muy cadista y abogado de profesión, no se considera un político al uso aunque fue de los primeros en afiliarse al partido de Santiago Abascal hace más de una década.

En este periodo ha vivido alegrías cuando, contra todo pronóstico, hicieron posible en 2019 que un gobierno del PP y Ciudadanos imposibilitara al PSOE seguir gobernando Andalucía tras casi 40 años.

Aunque también, momentos amargos, o más bien frustrantes, cuando Vox no pudo ser llave de gobierno en 2022 con Macarena Olona como cabeza de cartel a pesar de que consiguieron más diputados. 14, no la veintena como esperaban.

Gavira no reconoce abiertamente que aquello fuera un error como sí lo hacen otros integrantes de Vox en privado. En cualquier caso, es agua pasada y si nada se tuerce desde Bambú -la calle donde se encuentra la sede de Vox- será el candidato de su partido a la Junta en las próximas elecciones previstas para primavera.

La pasada semana flirteó en cierto modo con Juanma Moreno cuando dijo que no iban a cometer errores del pasado y que su partido quiere entrar en el Gobierno andaluz para "transformar" Andalucía, a pesar de que hace poco más de un año se salieron de los Ejecutivos autonómicos en los que gobernaban porque el PP les "engañó". Desde entonces, han ganado en intención de votos.

En esta entrevista a EL ESPAÑOL no quiere vender la piel del oso antes de cazarlo y asegura que eso lo decidirán los andaluces y claro está, no es lo mismo que a Moreno le falte un diputado para gobernar que diez.

Sin embargo, asegura que el PP tiene que entender que Vox "no es su enemigo, sino el PSOE y Sánchez", pero también se muestra seguro de que si a Moreno no le salen los números para gobernar, "primero buscará la abstención del PSOE".

Gavira le tiene guardada aquella frase de en la que dijo que "el comportamiento de algunos de los dirigentes de Vox" provoca que den "más miedo al electorado que ERC y Bildu". En cualquier caso, en unos meses, decidirán los andaluces.

¿Cuál es el estado de salud de Vox en Andalucía en la actualidad en casi campaña electoral?

El estado de salud de Vox es muy bueno. Los compañeros de todas las provincias han tenido un trabajo formidable y las perspectivas son buenas y es un partido en crecimiento.

¿Cómo valora el papel de Vox en la oposición en estos tres años?

El papel en la oposición, cuando hay un partido que gobierna con mayoría absoluta, se reduce a hacerle propuestas al Gobierno y que acepte las que le interesan. En nuestro caso, rechaza el 99%.

"Juanma Moreno, al acudir a un concierto sanitario, ya implica que no es capaz de gestionar la atención sanitaria pública. Su presupuesto debe llegar a los 17.000 millones de euros"

En octubre vamos a ver el presupuesto. Vox es el partido que más enmiendas viene presentando y el PP las rechaza en el 97-98%.

¿Cuáles son esas principales propuestas? ¿Cuáles son las principales bazas con las que se van a presentar ante los andaluces?

Por ejemplo, respecto a Sanidad hemos propuesto equiparar el gasto sanitario en el Servicio Andaluz de Salud al de la media nacional. El Gobierno de Moreno dice que se ha equiparado, pero ahí está incluyendo esos recursos que derivan a la atención sanitaria privada.

En Educación hemos reiterado los problemas que hay en los colegios de Andalucía porque la ley de climatización no se está cumpliendo, ni tampoco con los niños con necesidades especiales y aún hay barracones en algunos centros.

Por supuesto vamos a insistir en ayudas en el sector primario, en el fomento de la natalidad, en el tema de la inmigración ilegal y en que las ayudas sean para los andaluces.

¿Usted cree que el sistema sanitario actual es viable sin estos conciertos privados que también hacía el PSOE?

A ver, acudir a un concierto sanitario ya implica que no eres capaz de gestionar lo que es la atención sanitaria pública y si no es capaz, pues habrá que dotarle de más recursos para poder resolver el problema.

¿Los hay?

Claro que hay, claro que hay recursos.

¿Tienen calculado las cifras que le haría falta al SAS para que funcione?

Estamos hablando de alrededor de unos 17.000 millones. Sin embargo, el Gobierno lo que hace es acudir a un tercero para que le solucione el problema. Vox está a favor de los conciertos cuando se dé algún pico, y de la sanidad privada y que el andaluz acuda cuando quiera.

Hace unos días dijo que su partido quería cambiar cosas en Andalucía pero, evidentemente, para eso pues tenían que estar dentro de los gobiernos ¿eso significa que entrarían en el de Juanma Moreno Manuel si lo necesitara y no revalidara la mayoría absoluta?

Bueno, se ha notado mucho revuelo con eso. Lo primero es escuchar a los andaluces. Es una falta de respeto decir algo sin tener en cuenta su opinión.

Nosotros estamos convencidos que si necesitara apoyo, su primer objetivo va a ser el Partido Socialista. Y te lo justifico. Los presupuestos de Andalucía del ejercicio 2022, esos que nosotros votamos en contra y que ellos mienten cuando hablan de los mismos, los pactaron previamente con el PSOE y lo ha reconocido Juanma Moreno en el Parlamento.

"Vox es un partido que propone una cosa y si cuando está en el Gobierno no la puede realizar porque uno de los socios no quiere, somos capaces de salirnos. Eso no lo hace nadie"

El PSOE pensaba que nosotros íbamos a recular y cuando ven que nosotros vamos de frente, cambiaron el sentido del voto cuando ven que nosotros ya sabemos que lo han pactado.

Además, Juanma Moreno ha llegado a decir que nosotros damos más miedo al electorado que los asesinos del Bildu. Eso lo ha dicho Moreno Bonilla también. Por tanto, su primera opción siempre será el Partido Socialista.

¿Usted cree sinceramente que la primera opción de Juanma Moreno va a ser llamar al PSOE para que lo apoye sabiendo que le van a decir que no?

Te pongo ese ejemplo. Para no cumplir los acuerdos que tenía con Vox, Juanma Moreno acudió al Partido Socialista para sacar adelante esas cuentas.

Entonces ¿no entrarían en un gobierno con Juanma Moreno si lo necesitara?

Cuando nos llamen, si nos llama, pues habrá que ver dónde nos han puesto los andaluces. Primero, tenemos que saber cuál es el resultado de las elecciones.

Sin embargo, en 2022 Macarena Olona le dijo en un debate a Juanma Moreno si quería ser su vicepresidente y aún no habían votado los andaluces...

Sí, pero yo no soy Macarena Olona y conozco la política andaluza desde hace muchos años. Yo no vendo la piel del oso antes de cazarlo.

Entiendo que no ocurriría lo mismo que en 2018 cuando se abstuvieron, entre otras cosas, porque fue Ciudadanos el que puso esa línea roja, pero Ciudadanos ya no está...

Ciudadanos puso esa línea roja en diciembre de 2018 y en junio de 2019 esa línea roja la quitamos al firmar un acuerdo presupuestario. Le duró hasta que le dijimos que necesitaban el apoyo de Vox para seguir para seguir haciendo política y tenían que firmar esos acuerdos, los del 2019 y 2020.

Esos que Juanma Moreno no cumplió. Y cuando llegó ese momento, acudió al Partido Socialista Te pongo otro ejemplo. Hace tres meses, en Andalucía todo el mundo decía que Vox iba a apoyar la defensoría del pueblo presentada por el Partido Popular. ¿Se ha aprobado? La respuesta es no. Porque el Partido Popular nos ninguneó.

¿Es complicado dirigirse a los andaluces diciendo que son un partido de gobierno que quiere cambiar las cosas, pero que se sale de ellos a mitad de legislatura?

Esto es como una sociedad matrimonial. Llegas a un acuerdo y vas con buena intención, pero una de las partes no cumplen. Lo que nosotros no vamos a hacer es estafar a quienes nos han votado. No vamos a ocupar un sillón, estar en un consejo de gobierno para luego decir o hacer lo contrario que hemos dicho.

Y te podrá parecer que es fácil, pero es muy difícil. Es muy difícil decirle, en este caso, a los valencianos, a los castellanoleoneses o a los aragoneses que el socio en el que confiábamos no tiene palabra.

Nosotros demostramos que entre los principios y los sillones, preferimos quedarnos por los principios. ¿Qué le pedimos nosotros en este caso a los andaluces? Que si quieren cambio, si quieren transformación en Andalucía, pues apoyen mayoritariamente a Vox, ya que lo que estamos viendo es la gestión de la herencia socialista por el Partido Popular, quien no ha renunciado a ninguna de sus políticas.

Antes de Andalucía va Castilla y León ¿qué resultados vaticina en esa comunidad tras haber gobernado y sufrir cierto desgaste?

Por lo que me trasladan los compañeros, hay perspectivas muy buenas. La gente está muy cansada de la mentira de los políticos y Vox es un partido que propone una cosa y si cuando estando en el Gobierno no la puede realizar porque uno de los socios no quiere, somos capaces de salirnos. Eso no lo hace nadie.

Centrémonos en la campaña electoral, en la que ya estamos inmersos. Sobre los candidatos, dice el refrán que “a la tercera va la vencida”. Primero fue el juez Serrano, después Macarena Olona y ahora, previsiblemente usted… Los dos primeros no han acabado bien en el partido.

Los candidatos se nombran cuando lo decide el Comité Ejecutivo Nacional. Antes soy el portavoz de Vox, que ya es mucho. Si me preguntan, Santiago Abascal ha escrito unas palabras muy cariñosas e Ignacio Garriga también, pero nosotros estamos centrados en el trabajo.

¿Cree que en un partido como el suyo, el comité va a votar lo contrario de lo que diga Abascal?

El comité es un órgano colegiado y no se trata de que los compañeros le lleven la contraria a Santiago. En este caso concreto, no me ocupa ni un segundo.

Pero ¿a usted le gustaría?

A mí me gustaría servir a mi partido me ponga donde me ponga, que es lo que he dicho siempre, y donde me ponga lo voy a hacer bien.

Usted ya tiene experiencia política, participó en la campaña de Olona. Evidentemente no salió como se presuponía, según las encuestas, porque crecieron, pero no pudieron gobernar. Con la perspectiva que da el tiempo, ¿cuál cree que fue el error? ¿La candidata o la campaña tal y como fue diseñada?

En aquel momento, las perspectivas eran muy positivas. No creo que Macarena fallase, tampoco creo que fallase la campaña. Se dio la circunstancia de que los andaluces, en este caso, eligieron mayoritariamente a Moreno Bonilla.

Es verdad que Ciudadanos quedó absolutamente absorbido por el PP y eso a nivel de escaños, les favoreció, pero creo que Macarena Olona era buena candidata y creo que el Comité Ejecutivo Nacional eligió bien.

El portavoz de Vox, Manuel Gavira, durante la entrevista. Vox

Pero no nos tenemos que quedar con eso, sino si Andalucía ahora es diferente que hace ocho años y si los servicios públicos están mejor, si hay inseguridad o si el campo sigue teniendo problemas. Hace dos años en las elecciones del Parlamento europeo les llenaron la cabeza de promesas y no han cumplido ninguna. Yo creo que ese es el mensaje que nosotros estamos trasladando y que está calando en la sociedad.

¿Cree que el fallo pudo ser no hablar lo suficiente de Andalucía y sus problemas? O como muchas veces pasa, por exceso de confianza…

Insisto. No creo que no fuera una mala campaña y yo creo que se hablaron también de los problemas de los andaluces. Con sinceridad yo puedo tener una ventaja, tengo el conocimiento real del problema al momento porque me he recorrido toda Andalucía.

"A mí nadie me llama de Madrid para decirme... Nosotros pensamos lo mismo y no necesitamos instrucciones"

Creo que vamos a tener una campaña muy animada porque en la mayoría de los casos el señor Morero Bonilla y la señora María Jesús Montero van a decir lo mismo. Saldrá un Montero Bonilla de esa campaña electoral.

Entonces, el único discurso diferente, el diagnóstico para afrontar los problemas lo pondremos nosotros encima de la mesa.

De nuevo las encuestas les otorgan un crecimiento ¿cree que esta vez sí podría cumplirse teniendo en cuenta que no tienen desgaste porque no han gobernado aún?

De verdad, cuando hablan de entrar en los gobiernos yo pienso que es una falta de respeto porque ya estamos pensando lo que van a votar los andaluces. Nosotros estaremos donde nos pongan los andaluces, estamos capacitados para ello y tenemos las ideas muy claras respecto a los servicios públicos, el campo, la inmigración ilegal y en el tema de los jóvenes, ni te cuento.

Por eso muchas veces dicen que Vox es el partido que tiene más apoyo entre los jóvenes. Claro porque le damos prioridad.

Hablando de jóvenes, por ejemplo ¿cuáles son sus propuestas para mejorar el acceso a una vivienda?

Nosotros proponemos tres cosas. Disponibilidad de suelo y ayudar a quien construye o a quien vende y a quien compra con la plusvalía, bajando los impuestos, el IVA y los costes de producción. Se pueden bajar y mucho esos impuestos.

Y después tenemos el problema de que la vivienda está ligada al empleo y el empleo que se crea en Andalucía es precario. Sin embargo, Juanma Moreno ha tardado siete años en sacar una ley sobre la vivienda y llega tarde.

Hablando de bajada de impuestos, ¿qué le parece las tres que ha anunciado Juanma Moreno de manera consecutiva en estos días para los dueños de las mascotas, por el uso del gimnasio y para el alquiler de los jóvenes?

Partiendo de la base que no son bajadas de impuestos sino deducciones autonómicas, nos parece que son insuficientes porque no es de recibo que el tope para acceder a la ayuda para los perritos sea de 80.000 euros y para tener un niño sea de 25.000 a 30.000.

¿Y qué le parece la polémica surgida tras la afirmación del líder de Junts, Jordi Turull, de que Juanma Moreno subvenciona mascotas y el gimnasio de los andaluces "con dinero catalán"?

Nosotros no vamos a entrar en el juego del bipartidismo y el separatismo. El problema de los andaluces, los catalanes y todos los españoles es que durante décadas nos ha gobernado el bipartidismo corrupto con los votos del separatismo que quiere nos vaya mal.

Separatistas, populares y socialistas quieren seguir pagando su fiesta con reformas del sistema de financiación autonómica unos y con cupos separatistas otros, siempre con el mismo resultado: ganan los políticos y pierden los españoles.

Los españoles no nos conformamos ni con su corrupción, ni con sus nefastas políticas, ni por supuesto con la migajas de Juanma Moreno.

Y lo decimos claro: no vamos a consentir que un cobarde que huyó en el maletero de un coche siga insultando a los andaluces, ni a los catalanes ni al conjunto de los españoles.

¿Hasta qué punto impone en Andalucía sus decisiones la dirección nacional del partido?

Tenemos representantes andaluces en el Comité Ejecutivo Nacional. Yo creo que somos la comunidad autónoma que más representantes tiene.

¿Os dejan trabajar libremente?

A mí no me llama nadie de Madrid para decirme... Nosotros pensamos lo mismo. Cuando uno piensa lo mismo que el que está en la jerarquía nacional del partido no necesita instrucciones.

¿Cómo es la relación nacional o cómo se ve desde aquí o cómo la ve usted la relación entre PP y Vox? ¿Son ese matrimonio a nivel nacional?

El PP tiene que superar lo que sucedió en las elecciones de 2023 porque fue una estrategia errónea y equivocada, y tiene que entender que Vox no es su enemigo, su enemigo es el PSOE y Pedro Sánchez y el de todos los españoles.

En lo particular, en vez de entender eso, pues cada vez que tiene oportunidad, salvavidas a Sánchez y claro, este aprovecha la debilidad del partido.

Si Sánchez convocará a elecciones pronto ¿cree que se van a tener que casar sí o sí?

Eso lo tendrán que decidir Santigo Abascal y Feijóo. Lo que sí puedo decir, y ocurre aquí en Andalucía, es que el PP está mucho más cerca del PSOE que de Vox y en Europa lo estamos viendo.

Y pienso que es muy posible que el PP y PSOE pacten, incluso en Andalucía. Es decir, que el PP, si no le dan los números para formar un gobierno busque la abstención del PSOE, es muy factible en Andalucía.

El portavoz de Vox, Manuel Gavira, en el patio del Parlamento andaluz. Vox

Puedo entender que la gente pretenda que para echar a Sánchez el PP necesita a Vox, pero ya ha salido Feijoó diciendo que con Vox no va a gobernar. Lo mismo Juanma Moreno lo dice en una semana y lo primero que buscará será esa abstención del PSOE.

¿Os beneficia electoralmente?

Nosotros no hacemos política por el rédito electoral, pero decimos lo mismo que hace seis años.

Por último, a nivel internacional, ¿en que os beneficia tener a Trump como aliado? Además de los aranceles, que en Andalucía dañan mucho su economía, muchas de las cosas que ha prometido, la paz en Ucrania, el alto el fuego en Israel… Ahí siguen sin conseguirlas.

Nosotros no compartimos los aranceles al campo de Andalucía. Sin embargo, sí que Trump ponga primero los intereses de sus nacionales, que es lo queremos hacer nosotros para Andalucía y España, al igual que Meloni y Milei.

Eso es lo que tenemos nosotros en común, ese sentido de la soberanía de lo propio, y lo ha apoyado una gran mayoría de estadounidenses.

Por último, sobre Israel, el Gobierno ha aprobado el embargo de armas a Israel, pero podrá levantarlo de forma excepcional por razones de interés nacional… ¿Qué opina de todo lo que está sucediendo?

Al Gobierno de España no le interesa lo que está sucediendo en Gaza. Nada. Solo lo utiliza para desviar la atención. No le preocupa España, cómo le va a preocupar Gaza. El asunto es muy doloroso, pero podría solucionarse si Hamás pusiera en libertad a los rehenes.