La Junta de Andalucía apuesta por la industria del videojuego: la región es el tercer polo de producción de España

Andalucía es el tercer polo de producción de videojuegos de España, con el 13% de los estudios activos, tan solo por detrás de Cataluña y Madrid. Así lo ha asegurado el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, este viernes en la San Diego Comic-Con de Málaga.

Asimismo, ha puesto en valor la apuesta de la Junta por la industria de los videojuegos que ha puesto en marcha el plan Andalucía Región del Videojuego, que incluye una línea de ayudas de 600.000 euros para microempresas, pymes y autónomos que trabajan en esta industria, cuya convocatoria se abrirá en los próximos meses.

El objetivo del Gobierno andaluz es convertir a la comunidad en una “región de referencia no ya sólo en España sino también en el panorama internacional dentro de este sector”.

El consejero ha indicado que Andalucía es ya una referencia nacional en el sector del videojuego, cobijando actualmente a 65 estudios de desarrollo y 18 centros de formación acaparando el 13% de los estudios activos en España.

Una cifra que posiciona a la comunidad andaluza como el tercer polo de producción de videojuegos en España, sólo por detrás de Cataluña y Madrid, y que representa un crecimiento de más de cuatro puntos porcentuales respecto al año 2018, cuando Andalucía concentraba el 9% de todos los estudios en activo del país.

Acompañado por Iván Fernández-Lobo, codirector de la Comic-con; Gonzo Suárez, creador de Commandos y cofundador de Gamelab; Pablo Ruiz, fundador de Dinamic y FX Interactive; Rocío Tomé, joven creadora con un proyecto que combina ilustración, narrativa y videojuego; Javier Cepa, veterano de la escena indie española y referente por su originalidad y experimentación; y Bert Beeckman, líder de parte del equipo internacional de Age of Empires; Antonio Sanz ha destacado el firme compromiso del Gobierno andaluz con “una industria joven, de enorme potencial y gran capacidad de crecimiento para Andalucía”, apuesta que se ha traducido en iniciativas como el plan Andalucía Región del Videojuego.

ADA

Desde el Gobierno andaluz, a través de la ADA, según ha informado el consejero, se han puesto en marcha numerosas iniciativas en apoyo de este sector con el fin de aprovechar esta oportunidad significativa para el desarrollo económico y cultural de la comunidad. Así, se ha establecido una línea de ayudas de 600.000 euros para microempresas, pymes y autónomos que trabajan en esta industria, cuya convocatoria se abrirá en los próximos meses.

Andalucía Región del Videojuego es un plan “específico” alentado por la Agencia Digital de Andalucía (ADA), una “hoja de ruta ambiciosa que coloca a los videojuegos en el centro de nuestra apuesta digital, cultural y económica” y que se enmarca, a su vez, en la Estrategia Andaluza para la Creación Audiovisual y de Contenidos Digitales, aprobada en 2023, y que “fue pionera en la inclusión de los videojuegos”.

Igualmente, con vistas a fortalecer el ecosistema andaluz del videojuego, desde el Gobierno de la Junta se ha apostado por ayudar al emprendimiento, fomentar la innovación y atraer talento, mediante la puesta en marcha en Jaén de un centro de emprendimiento digital centrado en videojuegos y contenidos digitales integrado dentro del programa Misión, y para el que se han destinado casi 1,8 millones de euros.

Las startups y pymes integradas en este proyecto pueden además acceder a la orden de ayudas que va a facilitar tanto el desarrollo de iniciativas disruptivas en las empresas emergentes como su implantación en pymes. El presupuesto para estas ayudas será superior a los dos millones de euros para los cuatro centros de emprendimiento digital del proyecto Misión.

También en Jaén se ha puesto en marcha un nodo tecnológico, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), que pone el foco en el emprendimiento y la capacitación digital en este sector.

En Sevilla también se ultiman las necesidades del proyecto de la nave Singer para contar con un hub único singular y polivalente en contenidos digitales. “Queremos que este centro también nos ayude a identificar y a cerrar proyectos dentro del sector de los videojuegos apoyando el crecimiento de empresas, favoreciendo la creación de ecosistemas de negocios, facilitando la captación de talento e impulsando la formación”.

La apuesta de la Junta de Andalucía por el videojuego se traducirá asimismo en la organización, el próximo 27 de noviembre en Málaga, de la gala de entrega de la primera edición de los Premios Iris Games, que nacen como el gran escaparate del talento nacional en el sector de los videojuegos. Organizado conjuntamente por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual y el Polo Nacional de Contenidos Digitales del Ayuntamiento de Málaga, y con el apoyo de la Agencia Digital de Andalucía, el certamen premiará a los mejores juegos desarrollados íntegramente en España en ocho categorías diferentes previa selección de 32 candidaturas finalistas, cuatro por categoría.