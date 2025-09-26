Juanma Moreno exige a Junts "respeto" a Andalucía y anuncia una nueva rebaja fiscal: "Lo siento, independentistas"

Juanma Moreno, presidente de la Junta, en el Parlamento de Andalucía esta semana. EP Sevilla

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha exigido "respeto" a los independentistas catalanes de Junts. Es la reacción del también líder del PP andaluz ante la acusación de Junts de que los andaluces gastan "dinero catalán" en gimnasio y mascotas, como ha acusado el líder separatista Jordi Turull.

Moreno, además, ha aprovechado la polémica para anunciar que en breve comunicará una nueva deducción fiscal para los andaluces que se sumará a las tres que ya ha hecho públicas esta semana.

Ahí está justamente el origen de la polémica. Porque el Gobierno andaluz anunció esta semana que habría deducciones fiscales para gastos veterinarios de quienes tienen mascotas así como para quienes paguen cuota en el gimnasio o estén federados en un deporte.

Esas dos medidas, con las que el Ejecutivo andaluz quiere ayudar a las clases medias urbanas no han gustado en Cataluña. Sostiene el líder de Junts que se pagan con el dinero de los catalanes. Esto, ha añadido, les parece "una perversión" a los separatistas que lidera Turull.

"Siempre la misma cantinela: atacar a Andalucía y mirarnos por encima del hombro", se ha quejado Moreno ante las palabras de los independentistas.

Pedro Sánchez

Frente a eso Moreno ha exigido "respeto" y, además, ha deseado que el Gobierno de España "se sume a defender la dignidad de Andalucía", apelando directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, se ha pronunciado en los mismos términos y, de hecho, ha pedido directamente a la vicepresidenta María Jesús Montero que intervenga en la cuestión.

En todo caso, como se ha señalado, Moreno no ceja en su apuesta por la bajada de impuestos. De hecho, ha anunciado una nueva. "Lo siento, independentistas", ha ironizado al final de su mensaje.