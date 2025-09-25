Vox: "Vamos a polarizar mucho; quieren llenar España y Andalucía de moros"

El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha elevado el tono en el Pleno del Parlamento regional de este jueves. Durante la sesión de control al Gobierno, ha señalado que la intención de su partido es "polarizar".

Como prueba de ello, ha añadido que "no nacen niños; quieren llenar España y Andalucía de moros".

La frase ha provocado la indignación de la izquierda del hemiciclo andaluz. La inmigración es uno de los temas centrales del discurso de Vox en Andalucía y en el resto de España. Según Gavira, también es una cuestión importante para los andaluces.

Según el Centro de Estudios Andaluces, es el quinto tema en la cabeza de los andaluces. Por delante están el paro, la sanidad, la vivienda y la política. De hecho, solo 8 de cada 100 hablan de migrantes como fuente de preocupación en sus vidas cuando sobre el paro o la vivienda son 19 y 16, respectivamente.

Para Vox, en todo caso, es un tema primordial. Y acusan a Moreno de alinearse con el PSOE a la hora de legislar sobre ello.

"Polarizar"

Así, Gavira ha afeado a Moreno su apuesta por el "centralismo y la moderación". Contra eso, en Vox Andalucía apuestan por "polarizar".

"Vamos a polarizar y mucho", ha defendido Gavira, para quien eso supone "recordar y denunciar las consecuencias de las políticas que practican los populares en convivencia con los socialistas".

El portavoz de Vox achaca a los migrantes "niñas violadas, ancianos atacados y las mujeres agredidas" así como el que haya "mujeres que tienen que ir dos pasos por detrás y con una capucha en la cabeza".

Frente a esto, Moreno ha recordado que polarizar es dividir. Nada que ver, ha señalado, con denunciar lo que va mal. Y ha abundado en que su política apuesta por unir a los andaluces y por el diálogo.