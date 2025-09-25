Juanma Moreno, sobre la situación de Gaza: "Genocidio, matanza, llámelo como quiera, lo importante es pararlo"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha calificado de "matanza" la acción del Gobierno de Israel sobre los palestinos en la Franja de Gaza. En medio del debate abierto por el PSOE sobre si es o no un genocidio, el líder del PP andaluz pide "unidad" para acabar con la violencia y no enredarse en debates semánticos.

"Genocidio, matanza, llámalo usted como se quiera, lo importante es que paremos de una vez por todas esta catástrofe humana", ha indicado el presidente andaluz, quien en el Pleno luego ha señalado que "si quiere que le reconozca el genocidio, yo se lo reconozco", en respuesta a Inma Nieto, líder de Por Andalucía.

"Estamos ante una matanza que se está produciendo, tristemente, como consecuencia de una acción del gobierno israelí", ha señalado el presidente andaluz a su llegada al Pleno del Parlamento de Andalucía, donde se celebra este jueves la sesión de control al Gobierno.

Para Moreno, lo clave ahora mismo es "parar esta guerra, que tanto daño está haciendo a civiles y a personas desprotegidas y vulnerables" antes de perderse en cuestiones de calificación de la situación.

De esta forma, el presidente andaluz ha preferido no hablar de genocidio, cuestión que exige el PSOE y sobre lo que ha hecho campaña que el PP cree que es "bomba de humo" para no hablar de los problemas legales de Pedro Sánchez y su familia.

Israel y Palestina

"Hay que condenar" la situación, ha señalado Moreno. Así, Israel y Palestina tienen que "convivir" como dos estados. A eso se suma que "el futuro de Palestina no puede pasar por un grupo terrorista" y debe "devolver a los rehenes" israelíes que secuestró en el ataque de 2023.

De fondo, ha señalado Moreno, está Pedro Sánchez y la estrategia del PSOE de "polarizar" y "confrontar" también con la cuestión de la violencia en Oriente Medio.

"¿Qué quiere el señor Sánchez? Que polaricemos. Si realmente lo que nos importa es el futuro de los gazatíes, ¿por qué no nos unimos? Porque el presidente no construye para que podamos unirnos todos", ha razonado.

"Todos estamos en contra de la situación que está sucediendo y todos queremos parar la guerra. Por tanto, déjense de un debate semántico y vayamos al grano", ha pedido Moreno.