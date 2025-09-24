Los andaluces podrán deducirse hasta 100 euros al año por la cuota del gimnasio para "fomentar el ejercicio físico"

Los andaluces podrán deducirse hasta el 15 por ciento de la cuota del gimnasio hasta un límite de 100 euros al año. Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La medida no tiene límite de renta, de modo que cualquier andaluz podrá acogerse. Además, se puede desgravar también la cuota del gimnasio de los hijos, ha puntualizado la consejera.

Esta medida se suma a la desgravación fiscal que anunció este martes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, sobre las mascotas. La medida, cabe recordar, permite a quienes tengan o adopten a un animal de compañía deducirse hasta 100 euros al año de sus gastos.

La idea de bonificar la cuota de los gimnasios, ha explicado España, es que "el ejercicio físico es una herramienta fundamental para la salud física y mental y tiene un impacto positivo para la salud pública y en la prevención de enfermedades como cardiopatías, diabetes o enfermedades mentales".

De esta forma, el Gobierno de Juanma Moreno quiere animar a los andaluces a hacer ejercicio mediante desgravación fiscal. Ahora mismo, ha detallado España, hay 785.000 personas que podrían acogerse puesto que pagan una cuota de gimnasio.

Coste de la medida

El coste de la medida, ha señalado la consejera, será de 36 millones de euros. Se suman a los 12 millones de euros de la rebaja fiscal por mascota de este martes. Y habrá más, ha avanzado España, puesto que el Presupuesto que ultima su departamento contempla una rebaja fiscal de hasta 55 millones de euros.

De esta forma, el resto de la rebaja fiscal puede estar en el IRPF asociado a la vivienda, cuestión que la consejera ha señalado como "muy importante" para la Junta, aunque sin desvelar si estará ahí las nuevas medidas.

La deducción, ha explicado la consejera, se aplica ya en la Declaración de la Renta del próximo año, aunque afecta ya a las cuotas de este año.

En 2026 podremos deducirnos los gastos asociados a la práctica deportiva. La cuota del gimnasio. 15% hasta 100 euros para todos los ciudadanos. Tratamos de favorecer la práctica del deporte para una vida saludable. El número de potenciales beneficiarios es 785.000 personas que se ahorran hasta 36 millones de euros. Entra en vigor el 1 de enero pero que ya pueden acogerse los andaluces que ya estén inscritos en el gimnasio.

La titular de Economía ha respondido a las críticas del PSOE, que han tachado al Gobierno andaluz de "electoralista" por anunciar desgravaciones fiscales. Para España, esto no es así y la mayor prueba es que estas medidas son parte de la "séptima bajada de impuestos".

"Eso quiere decir que hemos hecho seis bajadas antes y cuando no estábamos en puertas de unas elecciones", ha defendido España. " Esto es lo normal en este gobierno. Así compensamos el infierno fiscal del Gobierno de Sánchez que año tras año sí que sube los impuestos", ha añadido.

"ADN del PP"

"No atendemos a un interés electoral", ha abundado la consejera, quien ha defendido que "la bajada de impuestos va en el ADN del PP y del Gobierno de Juanma Moreno".

Tampoco sus medidas, ha añadido, son para "los ricos", como ha señalado el PSOE al conocer las propuestas fiscales para el año que viene. "¿Es de ricos tener una mascota? En Andalucía hay millones de personas que tienen una mascota. ¿Es de ricos heredar un piso? Nada más lejos de la realidad", ha indicado la consejera.