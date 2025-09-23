El PSOE critica la bajada de impuestos a las mascotas anunciada por Moreno cuando "se queja de que le falta dinero"

El PSOE de Andalucía ha censurado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anuncie una nueva bajada de impuestos. Así lo ha señalado la portavoz adjunta del grupo socialista en el Parlamento, Ángeles Férriz, quien ha afeado que el presidente andaluz "se lance a realizar anuncios electorales" cuando "se queja de falta de dinero".

Así, la diputada andaluza se ha mostrado contraria al anuncio de Moreno que ha señalado una rebaja fiscal para quienes tienen una mascota. Será de hasta el 30 por ciento en tres años si es adoptada, ha explicado el presidente de la Junta.

Para Férriz "cada vez" que le "hablan de bajada de impuestos" por parte del Gobierno de Moreno, "lo que tengo que hacer es darle en la enhorabuena a los ricos de Andalucía, que es a quien le han bajado los impuestos" por parte del Ejecutivo del PP-A, "porque al resto no nos han bajado los impuestos, y eso lo sabe cualquier ciudadano andaluz", ha agregado.

Dicho esto, la portavoz socialista ha señalado que "es obvio que estamos en campaña electoral", y en este contexto, "a unos meses de las elecciones" autonómicas -que tocarían en torno al mes de junio de 2026- el presidente andaluz "se lanza en tromba a hacer anuncios electorales, uno detrás de otro".

Al hilo, Ángeles Férriz ha sugerido al presidente que, "a ver si ahora, que vienen las elecciones, se le remueve algo por dentro y se preocupa de los dos millones de andaluces que estamos en lista de espera" en la sanidad pública, "esperando que nos vea un especialista para saber lo que tenemos, esperando una prueba diagnóstica que nos puede salvar la vida, o esperando que nos operen después de años sin tener esa operación".

"Ricos"

La representante del PSOE-A ha criticado que el Gobierno de Moreno pretenda bajar "más impuestos a los ricos", cuando desde la Junta "están todo el día diciendo que le falta dinero". "Para rebajarlo a los ricos los impuestos no falta dinero", ha aseverado en esa línea Ángeles Férriz, que ha afeado que la Junta "le regala 1.500 millones de euros a los ricos cada año".

Sobre la iniciativa concreta relativa a los gastos veterinarios que ha anunciado el presidente andaluz, la representante del PSOE-A ha indicado que los socialistas están "encantados con que Moreno Bonilla se lance a por el voto de los andaluces que tienen mascota", y ha apostillado que "a ver si le da por lanzarse a por el voto de los que estamos esperando que nos atienda un médico en un tiempo razonable".