El PP recuerda que Pedro Sánchez hace un año se negaba a hablar de genocidio en Gaza: "Es una bomba de humo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se negaba hace un año a hablar de genocidio en Gaza. Se mostraba prudente, incluso, para señalar que hubiese vulneración de los derechos humanos. Hoy exige a la oposición que se sume a esa calificación, denuncia el PP andaluz.

Toni Martín (PP andaluz) acusa a Sánchez de usar Palestina como una "bomba de humo"

"Si se están respetando los derechos humanos en Gaza, tengo serias dudas. En todo caso, quien tiene que clarificarlo es la Corte Penal Internacional y el Tribunal Internacional de Justicia". Son palabras del presidente del Gobierno en el programa Al Rojo Vivo, hace un año.

El cambio radical de parecer sobre lo que ocurre en Palestina es, a juicio del portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, una "bomba de humo" que quiere tapar la complicada situación personal y procesal del entorno de Sánchez.

Sánchez, señaló Martín en el programa Acento Andaluz de 7TV, exige a todo el mundo que hable de genocidio. "Y si no, es que se está a favor del genocidio", indicó el portavoz popular.

Para Martín, esto no es así. Y, de hecho, la postura de su partido es la misma que la de Sánchez de hace un año: hablar de genocidio necesita de una declaración de la Corte Penal Internacional y el Tribunal Internacional de Justicia.

"Misma frase"

"Es lo que dijo Pedro Sánchez hace un año en el programa Al Rojo Vivo. La misma frase que decimos ahora nosotros", indicó Martín.

"¿Qué ha cambiado desde entonces porque había ya casi 40.000 muertos?", se preguntó el líder popular. Lo que ha cambiado es "la estrategia de Pedro Sánchez, un político absolutamente rodeado de problemas que ha necesitado crear una bomba de humo de características colosales", explicó.

Esa "bomba de humo" le vale, a juicio de Martín, para "que nadie piense ni focalice la realidad de su situación con su fiscal, su mujer, su hermano, sus dos exsecretarios e organización imputados y a punto de sentarse en el banquillo de los acusados".