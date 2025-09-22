Andalucía empieza a vacunar a los niños contra la bronquiolitis y la gripe: primero irán los menores de 5 años

Andalucía empieza a vacunar a los niños contra la bronquiolitis y la gripe este mes de septiembre. Para el primer virus la campaña, ha avanzado la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, comienza este mismo lunes. Para la gripe, el 30 de este mes, el martes de la semana que viene.

De esta forma, ha detallado la consejera, primero se abre la vacunación para los niños de menos de 5 años, las embarazadas, los docentes que están a cargo de los menores y los sanitarios. Así se pretende, ha explicado Hernández, "proteger a la población más vulnerable y a los colectivos en contacto directo con ellos".

El calendario de vacunación se abrirá, después, al resto de la "población diana", ha detallado la titular de Salud.

A partir del 6 de octubre, "la campaña se extenderá a residencias de mayores y centros de discapacidad, así como a profesionales sanitarios y sociosanitarios", informan desde la Consejería de Salud y Consumo.

El 14 de octubre, la vacunación estará disponible para las personas de 80 años o más y los grandes dependientes en sus domicilios.

Hasta 70 años

Desde el 20 de octubre, se incluirá a las personas de 70 años o más y a las de 5 años o más con patologías crónicas.

El 27 de octubre se sumarán las personas de 60 años o más, profesionales esenciales como cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, bomberos y protección civil, profesionales con exposición directa a animales e instituciones penitenciarias.

"El objetivo general es claro: prevenir complicaciones graves en los grupos de mayor riesgo”, ha dicho la consejera.

La consejera ha señalado que la vacunación contra la gripe de los menores de 5 años es "una medida muy eficaz" que ha reducido los ingresos hospitalarios "en un 70 por ciento" de casos graves para esa franja de edad.

Además, por segunda vez, la vacuna intranasal se administrará en colegios a niños de 3 y 4 años, una iniciativa que el año pasado logró vacunar al 65 por ciento de este grupo en el entorno escolar, señalan desde la Junta.

Otra novedad importante es que este año, los convivientes de menores de 5 años, mayores de 60, embarazadas y personas con patologías crónicas podrán vacunarse junto a ellos, reforzando la protección familiar.

"Como saben, la vacunación comienza por distintos grupos de riesgo. Nuestro objetivo es inmunizar a la mayor parte de la población tanto mayor como joven para disminuir la circulación del virus y así evitar no solamente asistencias en centros de atención primaria sino también hospitalizaciones en los principales grupos de riesgo", ha abundado Hernández.