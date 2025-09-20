La Junta de Andalucía a María Jesús Montero: "Viene a criticar la sanidad que ella misma hundió"

La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha salido en defensa de la gestión de su Gobierno autonómico frente a las críticas de la candidata socialista a la Presidencia y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero.

España ha lamentado que Montero haya vuelto este sábado a Andalucía para "hablar mal" de esta tierra y de su sanidad, que "ella misma hundió y que ahora estamos levantando".

La consejera se ha referido a la etapa en la que Montero fue consejera de Sanidad en la comunidad. España ha recordado que "recortó el presupuesto en 1.500 millones de euros y expulsó a 7.700 profesionales sanitarios".

A su vez, España ha criticado que "hizo un recorte de 600 camas y dejó en el cajón a 500.000 andaluces, que los quitó de un plumazo de las listas de espera".

Por lo tanto, ha pedido a Montero que "deje de mentir" porque los andaluces saben "perfectamente" lo que hizo como consejera andaluza y "lo que está haciendo ahora como ministra y vicepresidenta del Gobierno".

"Y lo que está haciendo es negociar a escondidas en Suiza unos presupuestos generales del Estado, de espaldas a los andaluces y al resto de españoles, y esto en cualquier país decente democráticamente sería una auténtica barbaridad", ha señalado.

España también ha dicho a Montero que si quiere levantar el autogobierno andaluz, "que no se preocupe, que eso es lo que está haciendo ya Juanma Moreno desde el año 2018", de manera que "llega tarde".

Por tanto, ha garantizado que el Gobierno del PP-A va a seguir trabajando para mejorar esta tierra y la vida de los andaluces y, de hecho, esta semana próxima, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "hará anuncios importantes en esa línea".

España ha pedido a Montero que si quiere ayudar a Andalucía, "lo tiene fácil, que no estorbe, que deje de poner palos en la rueda y que no frene un sistema de financiación justo para Andalucía, y, en definitiva, que no moleste".

Ha señalado que a Andalucía "la estamos levantando entre todos", con Juanma Moreno a la cabeza: "Desde 2018 aquí hay una transformación que no tiene nada que ver con la tierra que dejaron los socialistas".

Por último, también le ha pedido que no se apropie de proyectos que son de la Junta de Andalucía, como el Valle del Hidrógeno Verde.