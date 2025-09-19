Pillan a tres ladrones que habían robado más de 20 toneladas de metal de las vías de tren en Andalucía

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres por robar más de 20 toneladas de metal de las vías de tren de Andalucía. Se hacían pasar por trabajadores de mantenimiento para entrar sin levantar sospechas y llevarse el material ferroviario.

Según fuentes de la investigación, hay un cuarto investigado, que aún no ha sido detenido. En su caso, se le imputa un delito de receptación, esto es, es quien recibía el material robado de los detenidos.

Las investigaciones comenzaron cuando la empresa responsable de las obras de renovación de la línea ferroviaria Huelva-Zafra avisó a la Guardia Civil de que había detectado varios robos en sus instalaciones.

El material que desaparecía era siempre el mismo: metal. Sobre todo tornillos y chapado de sujeción de las vías que se estaban reformando.

Ahí arrancó la 'Operación Milano'. Los agentes hicieron inspecciones en puntos de recogida y reciclaje de metal. En esos registros pillaron 'in fragante' a tres varones mientras intentaban sustraer numeroso material metálico acopiado en Calañas.

Robo de metal

Los agentes procedieron a su detención por un hurto de 2.000 kilos de tornillería y chapado.

Estas personas en horario laboral "se hacían pasar por operarios de alguna empresa vinculada a las obras. Iban uniformados con ropas de trabajo y chalecos reflectantes, utilizando para el traslado del material una furgoneta de alquiler", señalan fuentes de la investigación, según recoge Europa Press.

Además, se localizó el establecimiento donde se llevaban a cabo las entregas y venta del material, sin aportar ningún tipo de autorización o permiso de la empresa responsable, siendo hallados e intervenidos 3.750 kilos de tornillería, que fueron reconocidos y entregados posteriormente a la empresa responsable.

También, tras el estudio de los registros del establecimiento, se relacionaron numerosas entregas repartidas en los meses de julio y agosto, sumando hasta diez entregas de material similar, llegando a la suma de 17.500 kg de material ferroviario, procediéndose a la investigación del responsable del establecimiento como presunto autor de un delito de receptación de material sustraído.

Las diligencias policiales instruidas por este caso han sido remitidas al Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Valverde del Camino (Huelva). Esta operación ha sido llevada a cabo por el Equipo ROCA 2, perteneciente a la Compañía de la Guardia Civil de Valverde del Camino, con la colaboración del Puesto de Calañas.