¿Nuevo 'volantazo' de Vox en Andalucía?: Abren la puerta a gobernar con el PP de Moreno si no tiene mayoría absoluta

Vox se abre a entrar en el Gobierno de Andalucía. Solo a unos meses de las elecciones autonómicas, la formación de Santiago Abascal da un 'volantazo' a su hasta ahora política de mantenerse lejos de los ejecutivos con el PP y no descarta aliarse con los populares.

Así lo señaló el portavoz parlamentario de la formación verde y muy probable candidato, Manuel Gavira, este miércoles en una entrevista en Canal Sur Televisión que aspira a "cambiar y a transformar Andalucía".

Pero claro, para que ese objetivo se cumpla tienen que estar en los gobiernos y tendrán que "hacer, evidentemente, esas propuestas que quieren para los andaluces".

Por tanto, no ocurrirá lo mismo que en 2018, cuando no entraron en el llamado Gobierno del cambio, pero sí permitieron que el PSOE dejara de gobernar a los andaluces tras casi 40 años. También en aquel entonces fue Ciudadanos quien puso la línea roja para que Vox no formara parte del Ejecutivo.

Lo que entonces fue una mezcla de imposición de Ciudadanos para el acuerdo del Gobierno del cambio y un toque de la inocencia de un Vox que se estrenaba en la política a lo grande, hoy se plantea que puede corregirse.

Gobernar

Ahora con la formación naranja desaparecida y con las encuestas a favor, su primer objetivo es gobernar, como cualquier partido que se presenta a unas elecciones, pero esta vez sin descartar formar parte del Ejecutivo del PP. "Fuera de él, el PP nos engaña", aseguró.

Los de Vox no olvidan que en ese primer mandato de Juanma Moreno, las negociaciones entre los verdes y los azules resultaron poco favorecedoras para ellos. El PP consiguió llevarse el gato al agua y a Juanma Moreno a San Telmo.

En cualquier caso, este giro de guion llama más la atención después de que hace poco más de un año Vox saliera de todos los gobiernos autonómicos en los que estaba junto con el PP.

Escudados en la política migratoria de los populares, se garantizaban así poder ejercer la oposición y evitar el desgaste de la acción de gobierno a la que se veían sometidos en los distintos ejecutivos de los que formaban parte.

Eso les blindaba de cara a unas elecciones generales donde Abascal dio orden de llegar inmaculados, sin el roce de estar en puestos de responsabilidad. En la oposición podían radar más y ampliar la base electoral. Es lo que han hecho y, a tenor de las encuestas, una decisión acertada.

En Andalucía no se dio esta circunstancia porque Moreno consiguió la mayoría absoluta en 2022 en parte también por el patinazo de la formación al presentar como candidata a Macarena Olona, cuando todas las miradas ya apuntaban al propio Gavira, y a su desafortunada campaña electoral.

En cualquier caso, según la encuesta realizada por el Centro de Estudios Andaluces, el PP andaluz lograría entre 55 y 57 diputados de celebrarse ahora los comicios, es decir seguiría manteniendo la mayoría, pero Vox subiría al 14,7% de los votos.

De hecho, este auge puede ser uno de los motivos por el que Juanma Moreno decida finalmente adelantar unos meses las elecciones: frenar su subida.

Consejeros

Todo ello a pesar de que tanto el presidente como sus consejeros insisten en que el objetivo es agotar la legislatura que culmina el próximo mes de junio.

Así lo indicó la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos así como portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, este mismo miércoles al ser preguntada por la mano tendida de Vox. "Desde el Gobierno andaluz no nos vamos a desviar de nuestro objetivo que es seguir trabajando para seguir mejorando los servicios públicos de Andalucía y por los andaluces", aseguró.

Ni medio segundo a responder a una apuesta que fuentes del Ejecutivo de Moreno creen que está destinada justamente a que se les dé espacio en los medios ahora que suenan ya los tambores electorales.

"Nuestro objetivo es cuando se produzcan las elecciones es conseguir la confianza que nos dieron los andaluces al PP y a Juanma Moreno y en eso trabajamos", zanjó España. La frase cumple un doble objetivo: aleja a Vox y, además, es la respuesta más lógica de la liturgia electoral.

Electorado

Todos los partidos aspiran a gobernar solos y reconocer lo contrario, más aún a meses de las elecciones, es un gol en propia puerta que mina la imagen ante el electorado. Abiertas las urnas, la respuesta puede ser diferente.

La oferta de Vox no parece, sin embargo, que sea una estrategia nacional del partido. El portavoz de la formación en Castilla y León, David Hierro, donde sí gobernaron, no garantizó este miércoles su apoyo al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tras las próximas elecciones autonómicas de Castilla y León, previstas para el 15 de marzo.

El portavoz de la formación en las Cortes autonómicas, David Hierro, se mostró rotundo en esa misma jornada. "Lleva demasiado tiempo despreciándonos y todo cuenta".

Hierro recordó que las encuestas "no hablan de pactos" y que lo único que dicen es que Vox "no para de crecer" y acusó al PP y a Mañueco de estar "muy alejados de la realidad". "Lleva despreciando a Vox año y medio desde que salimos del Gobierno", insistió, recriminándole además su "giro a la izquierda" desde que gobierna en solitario.

Espacio mediático

Fuentes del Gobierno andaluz tienen claro que la oferta de gobernar juntos es producto del nerviosismo. Ya estamos en la rampa de salida de la campaña. "El PSOE está hiperbólico acusando de todo a Juanma Moreno y Vox buscando espacio", señalan.

No hay preocupación, pero sí sorpresa. Las posiciones de PP y Vox, sobre todo en Andalucía, están muy alejadas en temas clave como el cambio climático, la violencia machista o los migrantes.

A eso se suma, señalan las mismas fuentes, que una cosa es hacer oposición y otra gobernar. Lo señaló esta semana el presidente de la Junta, Juanma Moreno y opinan igual altos cargos del Gobierno andaluz: desde el burladero se puede gritar siempre al torero que lo hace mal. Pero si se salta a la plaza hay que saber qué se hace y hacerlo bien.

Moderación

Así las cosas, ahora mismo no hay acercamiento entre PP y Vox. Su unión, además, sería poco comprensible tras una estrategia de 7 años de Moreno basada en la moderación, en el diálogo y en ganar terrenos que antes eran impensables para los populares y donde ahora se maneja el presidente andaluz con toda la naturalidad.

Es el caso de la igualdad, del cuidado de la naturaleza, de las renovables, del andalucismo o la defensa de los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Moreno, señalan personas consultadas por este periódico, no necesita a Vox puesto que tiene las encuestas a favor; Vox, indican esas mismas fuentes, sí que necesita al PP si aspira a salir del ostracismo en el que está ahora instalado. El objetivo, pues, es no darles minutos en los medios ni relevancia.

Vender gestión y solución de los problemas de los andaluces, subrayan, es lo que va a hacer el PP y el Gobierno andaluz en los próximos meses.