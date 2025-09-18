La Junta ya ha anulado 10.600 pisos de alquiler temporal en Andalucía: "Ni el turismo ni las VUT son el problema"

La Junta de Andalucía ha anulado hasta 10.600 pisos turísticos en Andalucía por incumplir la normativa. Así lo ha explicado el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, quien ha actualizado así las cifras de la campaña de vigilancia del Gobierno regional contra estas viviendas.

Según Bernal, el turismo y los pisos de alquiler temporal no son un problema para la comunidad en materia de vivienda. “El señor Sánchez viene a Andalucía a atacar nuestra principal industria, el Turismo, y le culpa de que los ciudadanos tengan problemas para encontrar una vivienda. Ni el turismo ni las VUT son el problema", ha defendido en una comisión parlamentaria celebrada este jueves.

En esta línea, Bernal ha explicado que la competencia en materia turística corresponde a la Junta de Andalucía y que el Gobierno de España no puede proceder a la cancelación de ninguna VUT.

“No son viviendas ilegales, van a poder seguir ejerciendo su actividad y lo único que cambia es que no podrán publicitarse en algunas plataformas. Mientras que el Gobierno de Juanma Moreno suma más de 10.500 cancelaciones, el Gobierno de Pedro Sánchez cero. Esa es la realidad”.

El consejero también ha recordado que el Registro Único sobre el que se basa el anuncio de Pedro Sánchez es una norma que cuenta con informes demoledores del Consejo de Estado y un expediente de la Unión Europea por invasión de competencias. “La única administración competente para cancelar licencias a una VUT es la Junta de Andalucía”.

"Mala legislación"

Para el titular de Turismo, el problema de la vivienda está "en una mala legislación estatal que desproteger a los propietarios y ahuyenta la oferta de alquiler habitual”.

Andalucía, en todo caso, ha puesto en marcha una "estrategia de control y regulación que busca garantizar la legalidad y la calidad del alojamiento turístico en la comunidad”, que da sus frutos en la anulación de esos más de 10.000 pisos turísticos en un año y medio.

Así, la comunidad "ha reforzado su política de inspección con medidas concretas que incluyen más cancelaciones, más control y más colaboración institucional", explican fuentes de la Junta.

Entre las acciones destacadas, "se encuentra el próximo apoyo de un grupo especializado de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma, que trabaja sobre el terreno junto a los inspectores turísticos para detectar actividades ilegales", detallan.

Igualdad

“Las cancelaciones son la garantía de que quien no cumple no puede operar. El objetivo es claro: que el servicio que se presta sea reglado, en igualdad de condiciones con hoteles, hostales o apartamentos turísticos. Cuando un turista reserva en Andalucía, tiene derecho a encontrar una vivienda segura, legal y que cumple la normativa”, ha subrayado Bernal.

Al mismo tiempo, se han firmado convenios de colaboración con ocho municipios (Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz, Jerez de la Frontera, Almería, Alhaurín el Grande y El Puerto de Santa María), y hay otros 23 en tramitación, lo que permitirá compartir datos, coordinar actuaciones y reforzar la eficacia de las medidas desde el ámbito municipal y autonómico.

Una de las principales novedades es la mejora del sistema informático del Registro de Turismo de Andalucía, que ahora incluye avisos preventivos para informar al ciudadano cuando intenta registrar una VUT en zonas con limitaciones urbanísticas.

De esta forma, en municipios como Sevilla, Málaga, Córdoba, Cádiz, Chiclana o El Puerto de Santa María, donde existen restricciones, y el sistema emite una advertencia automática sobre las consecuencias legales y la apertura inmediata de expediente de cancelación. “Esto supone menos burocracia y más seguridad jurídica para el ciudadano”, ha subrayado Bernal.

"Crecimiento alarmante"

El Grupo Socialista ha asegurado que en Andalucía ha crecido un 8,8% la vivienda turística desde mayo de 2024 a 2025, por lo que ha hablado de "un crecimiento alarmente" y ha sostenido que Andalucía representa "el 25% de las viviendas turísticas de toda España", como ha afirmado la parlamentaria Isabel Aguilera.

En línea con el argumento de la intervención de Sánchez en Málaga ha reprochado al Gobierno andaluz que "ha permitido que dos de cada 10 viviendas turísticas hayan estado operando de forma ilegal", para defender Aguilera que esa falta de supervisión "afecta a los empresarios que hacen las cosas bien".

"Qué nos ofrece el Gobierno del señor Sánchez", se ha preguntado de forma retórica el consejero de Turismo, quien ha considerado que esos 16.740 inmuebles que Sánchez dijo que saldrían del registro de inmuebles de uso turístico para su puesta en el mercado de alquiler "son discursos y titulares falsos", para reprocharle la aprobación de un Registro Único de esas viviendas cuando "nosotros nos encargamos de cancelar" y ha remarcado que "10.500 cancelaciones reales avalan esta afirmación".