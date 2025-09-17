El Gobierno de Pedro Sánchez abre otro frente con la Junta tras frustrar la llegada de profesores de idiomas "solo a Andalucía"

El Gobierno central ha abierto un nuevo frente de fricción con la Junta. En este caso, en el centro de la polémica están los 1.806 auxiliares de conversación de idiomas extranjeros que debían incorporarse a las aulas de Andalucía este curso y no lo han hecho.

Según ha explicado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, así como portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, no han llegado a las aulas de la comunidad porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha gestionado su llegada.

España ha señalado que la incorporación de estos auxiliares, aunque dan clase en centros andaluces, es competencia del Gobierno central. Los ministerios de Exteriores, Educación y Trabajo deben coordinarse para su selección. Algo que, ha subrayado la consejera, no han hecho.

Para la Junta, esta falta de coordinación, que solo se habría producido para Andalucía, es "una grave discriminación" del Gobierno central con la comunidad. Una más, ha señalado España, quien ha recordado la falta de financiación, la escasez de fondos para cuestiones como la dependencia o la política migratoria del Ejecutivo de Sánchez.

“Los estudiantes andaluces vuelven a salir perdiendo”, ha señalado la consejera portavoz, que asegura que continuará reclamando la continuidad del programa y “elevando el tono” frente a los “agravios permanentes” del Gobierno central.

"Garantía" del programa

Por todo esto, el Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles la reclamación de la consejería de Desarrollo, Educación y Formación Profesional para que "el Gobierno de España garantice el programa estatal de auxiliares de conversación en Andalucía", ha señalado la consejera.

"Al final estamos viendo que cuando no es por una cosa es por otra y se producen agravios en nuestra tierra, como es el caso de la financiación singular, que por cierto ahora ya no solo la defienden los independentistas, también el gobierno catalán", ha abundado la portavoz de la Junta.

"Nosotros desde el Gobierno andaluz seguiremos elevando el tono, elevando la voz, siempre que se produzca un agravio para nuestra tierra y siempre que tengamos que defender a los andaluces y defender lo que es justo, lo que es nuestro y lo que nos corresponde", ha añadido España.

"Ahora estamos viendo que están más preocupados en obligar a las empresas a que atiendan en catalán que en ayudar a los jóvenes andaluces a que puedan mejorar su inglés, su francés, su chino, su alemán", ha señalado la consejera portavoz.

"Efectivamente, esto parece que el país va a terminar siendo un chiste, porque es increíble lo que estamos viendo en los últimos tiempos", ha valorado.