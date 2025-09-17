Andalucía tiene once focos de gripe aviar entre Sevilla y Huelva, pero no detecta nuevos casos desde hace dos semanas

El consejero Ramón Fernández-Pacheco, este miércoles en el palacio de San Telmo. EP Sevilla

Andalucía ha registrado ya once focos de gripe aviar en la comunidad. Se trata de dos en explotaciones ganaderas en Huelva y otras diez de tipo urbano en esa provincia y en Sevilla. Sin embargo, no hay ningún contagio a humanos ni se detectan nuevos focos desde hace 12 días.

El consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, ha subrayado que "la probabilidad de contagio al ser humano es muy baja" en esta enfermedad.

En todo caso, desde la Junta de Andalucía se está "haciendo seguimiento de quienes han tenido contacto" con aves afectadas por gripe aviar. "Todos han dado negativo", ha señalado el consejero.

Fernández-Pacheco ha añadido que desde 2020 no ha habido ningún contagio a humanos de gripe aviar. Y en Andalucía, jamás se han dado.

Sobre los focos que hay en Andalucía, el consejero ha recordado que hay dos en Huelva. Se trata de sendas explotaciones ganaderas, una en la Sierra del Andévalo y otra en Valverde del Camino.

Ambas poblaciones están a unos 15 kilómetros de distancia, ha explicado el titular de Medio Ambiente.

En el caso de la planta de Valverde, ha señalado Fernández-Pacheco, la Junta actuó "de inmediato" sacrificando hasta 17.000 aves y desinfectando la granja. Además, se estableció un perímetro de 10 kilómetros en torno a las explotaciones ganaderas.

Hay otro foco que está en el campo de un particular, en La Puebla del Río, donde un ave estaba contagiada. Además, hay ocho focos

Positivo en un ave cautivo en La Puebla del Río de un particular. En Sevilla capital se dieron casos en los parques de María Luisa, de Miraflores, de Tamarguillo, en el Alcázar y en Aznalcázar. Además, hay otro en Hinojos, Huelva.

"Cada vez que hay un caso la comunidad declara el foco y el Gobierno central lo comunica al resto de comunidades, UE y resto de países" ha explicado Fernández-Pacheco, quien ha asegurado que trabajan "con coordinación". "El sector ganadero puede respirar tranquilo", ha zanjado.