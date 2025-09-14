La polarización PSOE-VOX 'centra' el discurso del PP en Andalucía, que apuesta por la moderación y la gestión

Concordia y diálogo. Es la petición del presidente de la Junta, Juanma Moreno; del consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto; y hasta del expresidente del Gobierno Felipe González y de quien fue su número 2, Alfonso Guerra.

El deseo en el que han coincidido todos esos perfiles políticos de un lado y otro del arco ideológico llega tras la acusación general de que el PSOE de Pedro Sánchez ha polarizado la realidad para tensar el debate público entre socialismo o Vox.

Eso, entienden fuentes del PP, centra su discurso, que se presenta como el más moderado en la comunidad. Y, desde ese espacio, desgranan estos días datos de gestión que ponen de relieve la mejora de la inversión de Andalucía en sanidad -la comunidad supera por primera vez el gasto por habitante de la media de España- o de Educación -récord de docentes-.

Lo explicaba este mismo viernes el presidente de la Junta. "Sánchez ha diseñado una política de crispación que le beneficia". Su compañero de baile es Vox, que también gana de un espacio político tenso y crispado. "Te obligan a elegir entre PSOE y Vox", señalaba Moreno.

El PP andaluz rechaza esa propuesta. "Yo creo que la sociedad tiene múltiples matices. No es blanco o negro. Hay muchos grises y matices, moderación", indicaba Juanma Moreno. En esas latitudes es donde se mueve el PP andaluz.

Pero en ese escenario de extremismo, donde todo es un enfrentamiento, Moreno es consciente de que su discurso sufre. "Cuando te llevan al límite los espacios templados sufren más", explica. Porque, además, "Vox plantea un principio muy sencillo: a problemas complejos soluciones sencillas".

"Vox no gobierna"

Esto, sin embargo, no es aplicable en la realidad. "Pero Vox no gobierna nada. Ni ciudades ni comunidades ni el país. Gobernar es más que un titular", explicaba Moreno.

Curiosamente, dos días antes, el expresidente del Gobierno, Felipe González, junto con quien fuera su vicepresidente, Alfonso Guerra, planteaba un mensaje cercano. No igual, claro, puesto que ellos vienen del PSOE clásico. Pero sí en la misma línea.

Porque ambos, cada uno a su manera, apelaron a la recuperación del entendimiento y el diálogo de la Transición. "Somos una generación que no vino a por revancha", explicó Guerra al recoger el premio Manuel Clavero que organiza el Grupo Joly en Sevilla.

González habló también de eso: cómo ellos pactaron y negociaron con personas muy alejadas ideológicamente. Pero lo que había en juego -la libertad, la Constitución, la democracia-, les hicieron poner por delante sus intereses los de España y los españoles.

Tercera voz apelando a la moderación: el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto. El cordobés pidió este mismo viernes, recuperar el espíritu del diálogo y el consenso que permitió redactar la Constitución Española de 1978, refrendada por el pueblo en referéndum, frente a la "alerta democrática" actual por la crispación política y el descrédito de las instituciones.

Para el consejero, en este momento España vive una "alerta democrática". "Se ha sustituido el argumento por la arenga y las razones por el insulto", lamentó, por lo que ha instado a recuperar la senda de "respetar instituciones, entender la independencia de los jueces y respetar al rival político, que no es un enemigo, es una persona que piensa de otra forma, pero defiende igual el bienestar y progreso de la sociedad".

Además, ha defendido que España ha vivido su mayor periodo de prosperidad en estos 47 años de vigencia de una Constitución que "hoy sigue siendo loada en muchos países y copiada por nuevas democracias y, sin embargo, en España es pisoteada, se habla con desdén y casi como acusación del Régimen del 78, tratando de convencer a la sociedad española de que tiene que reventar esa base del consenso democrático".

Transición

Nieto ha alabado a la clase política que hizo posible la Transición de la dictadura a la Democracia porque "entendió que el acuerdo estaba por encima de cualquier otro interés político y luego consiguió el apoyo de más del 90% sociedad española". Así, se ha referido a figuras como Manuel Clavero, Alfonso Guerra o Felipe González, todos ellos andaluces, protagonistas de esta época.

"Los que fueron rivales políticos son hoy aliados en la defensa de los valores constitucionales", ha destacado Nieto, tras destacar que la Constitución Española de 1978 es "una Constitución de todos, en la que es tan importante lo que se dice como lo que no se dice, porque si se hubiera escrito más de la cuenta habríamos caído en el error de las cinco constituciones anteriores, imponer las tesis de una parte de la sociedad sobre la otra".