El Gobierno detecta 16.700 pisos turísticos ilegales en Andalucía y solicita la retirada de sus anuncios en plataformas

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha notificado 16.740 pisos turísticos ilegales en Andalucía a las plataformas digitales, que ahora deberán retirar los anuncios online de estos alojamientos, según ha anunciado este domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En un mitin del PSOE celebrado en Málaga, el secretario general del PSOE y líder del Ejecutivo ha asegurado que se retirarán más de 53.000 viviendas turísticas del mercado, al no cumplir los requisitos estipulados.

Se trata de pisos que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no han obtenido el visto bueno.

Andalucía es la comunidad autónoma que más pisos turísticos retirará del mercado (16.740), seguida de Canarias (8.698) y Cataluña (7.729).

Los municipios andaluces con mayor número de viviendas turísticas rechazadas son Sevilla, con 2.289, y Marbella, con 1.802. Le siguen Málaga, con 1.471, Benalmádena, con 926, y Fuengirola, con 686.

Málaga es la provincia andaluza donde más pisos turísticos se retirarán del mercado por ser considerados ilegales: 8.014 en total. En segunda posición se encuentra Cádiz, con 2.849 viviendas, y en tercer lugar está Sevilla, con 2.533.

España ha sido el "primer país de Europa" en implementar el Registro único de alojamientos temporales, en colaboración con el Colegio de Registradores, para acabar con el fraude en los alquileres turísticos, según han indicado desde el Ministerio de Vivienda.

A través de la Ventanilla Única Digital, los datos del registro se cruzan con los de las plataformas digitales, que están colaborando para identificar los anuncios sin código.

Desde que comenzó a funcionar el 1 de enero, el registro ha recibido un total de 336.497 solicitudes, de las cuales 264.998 (78,75%) corresponden a alquileres de uso turístico. De estas, 53.786 han sido revocadas (20,3%).

La Comunidad de Madrid es la gran anomalía dentro de los registros porque el porcentaje se invierte: el 83% de los pisos que han solicitado registrarse lo han hecho como temporales, y solo el 17% como turísticos.

De las 3.513 solicitudes de registro como alquiler turístico, más de un tercio se han revocado por no cumplir la legalidad.