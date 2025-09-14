Accidente de tráfico en Granada: un fallecido y una herida tras la salida de vía de un turismo en Iznalloz

Tragedia en las carreteras de Granada este domingo. Un accidente de tráfico registrado este mediodía en la A-44 a la altura de la localidad de Iznalloz se ha saldado con un fallecido y una mujer herida, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El teléfono 1-1-2 ha atendido a las 13:04 horas la primera de varias llamadas de socorro que alertaban de la salida de vía de un turismo que ha impactado contra unas rocas y ha quedado volcado, a la altura del kilómetro 78+700, sentido Bailén. Según indicaban, en el interior del vehículo había dos personas atrapadas.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado un helicóptero y equipo médico, de los Bomberos de Iznalloz, de la Guardia Civil de Tráfico, así como personal de mantenimiento de la vía.

Los Bomberos han rescatado del interior del vehículo siniestrado a la copiloto y al piloto, este último fallecido.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que el siniestro ha provocado el corte de la vía, lo que ha generado retenciones, si bien la circulación ya ha sido restablecida.