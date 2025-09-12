Segundo atropello mortal en Andalucía en menos de 24 horas: una mujer fallece en Granada

Segundo atropello mortal en menos de 24 horas en Andalucía. Al fallecimiento ocurrido a primera hora de ayer jueves en Almería capital, cuando una mujer fue arrollada por un autobús, hay que sumar la muerte de otra mujer en la provincia de Granada.

Así lo confirman este viernes desde el 112. El organismo regional, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, precisa que la víctima es una mujer de 78 años de edad, que ha fallecido en la localidad de Pinos Puente.

De acuerdo con los detalles aportados, el suceso se produjo sobre las 21:00 horas del jueves, cuando varios testigos alertaron al centro de coordinación de un vehículo que arrolló a una mujer mayor en la calle Redonda, próxima a la carretera N-432, una de las vías principales del municipio.

En el lugar han intervenido efectivos de Guardia Civil, Policía Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, quienes han certificado el fallecimiento de la víctima, una mujer de 78 años de edad, en el centro de salud tras recibir asistencia sanitaria.