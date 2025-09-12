Hallan el cuerpo sin vida de un parapentista en la Sierra de Loja, en Granada

Tragedia en la Sierra de Loja. Un parapentista de 65 años de edad ha sido hallado sin vida en esta zona de Granada, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Un compañero que practicaba parapente con el fallecido dio la voz de alarma al Teléfono de Emergencias 1-1-2 en la noche del jueves (a las 22.05 horas) al no conseguir localizarlo.

Se activó entonces un dispositivo de búsqueda en el que han participado Guardia Civil y el Greim (Grupo de Rescate e Intervención en Montaña), Bomberos de Loja, Policía Local y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Loja.

Este viernes, el cuerpo del parapentista ha sido localizado sin vida en la zona Paraje Charco del Negro, en la Sierra de Loja, procediendo al rescate del cadáver. Se ha activado el protocolo judicial.