Juanma Moreno, sobre Pedro Sánchez: "Es un presidente perdedor y se repite elección tras elección"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha tachado al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, de "perdedor". Así se ve, ha señalado, "votación tras votación", en referencia a la incapacidad de su Ejecutivo de sacar adelante la norma que reducía la jornada laboral en España o aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Sobre el fracaso de Sánchez a la hora de aprobar la norma que quería reducir la jornada laboral, Moreno ha señalado que "cuando uno realmente quiere llegar a acuerdo, lo primero que tiene que hacer es molestarse, preocuparse en dialogar con quien piensa de manera distinta".

Esto es algo que no ocurrió, ha indicado, puesto que el Gobierno central no se sentó a dialogar con los partidos que se habían mostrado contrarios a la norma.

"El Gobierno de España, que ha vuelto a fracasar en el día de ayer, tenía que haberse sentado con el sector que representa a las empresas, haberse sentado también con el resto de los grupos y haber llegado a un acuerdo dentro del marco social", ha reclamado.

"Eso no se ha hecho, se ha intentado imponer y cuando las cosas se intentan imponer al final pasa lo que pasa en un Gobierno que no tiene mayoría parlamentaria ni tiene mayoría social", ha añadido.

Sin mayoría

"Por mucho que se empeñe, no existe" esa mayoría del PSOE, ha abundado el presidente del Gobierno andaluz. "Las elecciones de julio del 23 no emanaron una mayoría" para Pedro Sánchez, ha recordado.

Por culpa de esa minoría, el Gobierno de España está "paralizado", ha analizado. Así, pierde "elección tras elección" en el Congreso de los Diputados.

Moreno también ha respondido a la líder del PSOE en Andalucía y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien le había afeado a los diputados del PP andaluces en el Congreso votar contra la reducción de la jornada laboral.

Montero

Para el presidente de la Junta, Montero tiene que tomar nota de su consejo y "pedirle a los 25 diputados socialistas en el Congreso que voten en contra del cupo catalán cuando toque llegar y que de los privilegios para Cataluña en materia de financiación".

"Porque sí que votaron esos 25 a favor de la amnistía y a favor de todas las políticas que han favorecido al independentismo de Cataluña. Y eso es difícil de entender en Andalucía", ha afeado el presidente andaluz a los socialistas.

En la misma línea se ha pronunciado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, quien ha acusado este jueves al PSOE-A de estar "vendiendo a Andalucía" al apoyar una condonación de deuda a cambio de los "siste votos" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, necesita "para seguir en la Moncloa".

En la sesión de control del Pleno del Parlamento, España ha aconsejado al PSOE-A que se lo "haga mirar" porque los andaluces "no van a olvidar".

"Una trampa"

Ha insistido en que la condonación de la deuda es "una trampa para pagar el chantaje y para pagar los privilegios al independentismo para que el señor Sánchez siga un día más en la Moncloa".

"Es una trampa porque llegarán cero euros a Andalucía, cero euros para nuestro estado del bienestar", ha señalado, apuntando que la única ventaja es que las comunidades autónomas van a poder salir a los mercados, porque es una operación contable, pero "es que Andalucía ya sale a los mercados" y en 2026 "va a tener plena autonomía financiera".

Por lo tanto, según la consejera, sólo va a beneficiar a Cataluña, "que tiene más del doble de la deuda que tiene Andalucía".