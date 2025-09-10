Gripe aviar: Andalucía impone sacrificio de aves, dos rondas de vigilancia al día en los parques y trajes de protección

Los al menos cinco focos de gripe aviar que sufre Andalucía han provocado que la Junta apruebe un nuevo protocolo contra esta enfermedad que, por ahora, solo afecta a animales y cuya transmisión al ser humano, subrayan los expertos, es "muy improbable".

En dicho documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se establecen cuestiones como que los trabajadores que se deshagan de los animales afectados por la gripe aviar deben llevar trajes de protección especial.

Además, el documento establece cuándo se han de sacrificar las aves sospechosas y también las que comparten espacio con las que están contagiadas.

Asimismo, el protocolo indica que en los parques donde haya casos sospechosos hay que hacer al menos dos rondas de vigilancia al día: una al abrir y otra al cerrar. El objetivo es detectar aves muertas o sospechosas antes de que sean un foco de contagio para otros animales.

Esto será responsabilidad, indican en la Junta, de los ayuntamientos, que son quienes tienen la titularidad de los parques municipales. "Deben establecer un sistema de vigilancia previa a la apertura diaria y antes de cerrar para detectar cadáveres de aves o aves enfermas. Esta vigilancia se debe hacer al menos dos veces al día", indica el protocolo.

Contagios

Esto aunque no haya casos sospechosos, porque el plan de prevención busca adelantarse a posibles contagios y casos.

Además, los ayuntamientos "deben contar con un protocolo de recogida y eliminación de cadáveres, con un trabajador formado, con equipo de protección adecuado, material estanco de recogida, identificación y depósito".

El documento también establece qué es exactamente un foco de gripe aviar. Desde ahora solo se considerarán como tal los espacios donde se hayan detectado "tres o más cadáveres de aves en un mismo espacio y no se conozca su causa en un periodo inferior a 24 horas".

Si eso ocurre, "se debe comunicar al Ayuntamiento y este valorará la actuación pertinente y, en su caso, contactará con las autoridades de la Junta de Andalucía por los canales establecidos en este protocolo".

El documento también establece la identificación mediante anillamiento de las aves dependientes del ser humano existente en los parques; la vigilancia de las condiciones sanitarias y de bienestar animal, incluida densidad, limpieza y desinfección de los habitáculos con filicidas autorizados.

También "la posibilidad de aislar las aves domésticas o silvestres dependientes y alimentación en horario sin público, evitando el acceso de aves silvestres a esta alimentación", añade el protocolo.

España

Desde el Gobierno andaluz señalan que la comunidad no es la única zona de España afectada por la gripe aviar. De hecho, ha explicado la portavoz del Ejecutivo de Juanma Moreno, la también consejera Carolina España, son ocho las comunidades con casos.

"Saben que son ocho las comunidades con focos según datos del Ministerio de Agricultura", ha detallado, antes de insistir en el "mensaje de tranquilidad a la población".

"Nunca ha existido un contagio a los humanos. Es muy improbable. Desde el minuto uno estamos en coordinación con el resto de administraciones, con los ayuntamientos y el gobierno de España vigilando la situación", ha subrayado España.