Alfonso Guerra advierte sobre España: "Estamos al borde de un estado confederado camino de la disolución"

El expresidente del Gobierno, Felipe González y su exvicepresidente, Alfonso Guerra, han repasado su vida política en el acto de entrega del premio Manuel Clavero que organiza el Grupo Joly en Sevilla.

Durante el acto Guerra ha advertido contra el peligro de que España acabe siendo un "estado confederado camino de la disolución" y González ha advertido contra los actos que "perturben la convivencia de los españoles".

Ambos socialistas, de esta forma, han hecho veladas referencias a la situación actual del país y a las políticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien mantiene una cercana relación con los independentistas catalanes y vascos, postura que siempre han criticado ambos socialistas históricos.

En la presentación del acto ha participado el presidente del Grupo Joly, José Joly, Ignacio Martínez, presidente del jurado del premio y también el consejero andaluz de la Presidencia, Antonio Sanz, quien ha advertido que "si malo es saltarse la ley en las reivindicaciones, tan malo puede ser traspasar los límites accediendo al chantaje de algunos", en alusión a los acuerdos entre Sánchez y los catalanistas.

Para González, hay razones para estar preocupados por la España actual. "Claro que sí", ha subrayado, antes de señalar que cuando Guerra y él refundaron el PSOE en la Transición encontraron un país "fracturado de arriba a abajo desde la Segunda República".

Discrepancias

Su idea, entonces, fue la de "crear eliminando la fractura de la Historia. Con discrepancias, claro. Faltaría más", ha advertido.

"Nada merece la pena para llegar a un resultado tan nefasto del que ya tenemos mucha historia", ha añadido González, en una velada referencia a episodios como la Guerra Civil.

Guerra, por su parte, ha tenido un emotivo recuerdo a sus padres, hijos y nietos. A Sevilla, también, de la que se ha declarado enamorado.

Además, el expresidente del Gobierno y mano derecha de González ha recordado cómo "no se puede elegir el tiempo en que vivimos pero sí la respuesta que damos al tiempo que nos ha tocado".

Ahí está la clave, señala, de su generación que en medio de una dictadura. "Decidimos dar una respuesta diferente. Frente a la pelea, el pacto. No pensábamos en una revancha", ha añadido.

Al acto han asistido, además del presidente y expresidente del Gobierno, los expresidentes de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla, Manuel Chaves y Susana Díaz. También han acudido a la cita los consejeros de las Junta de Andalucía Antonio Sanz, Carolina España, José Antonio Nieto y Rocío Blanco.