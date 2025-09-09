Ya son cinco los focos de gripe aviar en Andalucía, que activa el nivel 2 de alerta, aunque no hay contagios a humanos

La Junta de Andalucía ha elevado al nivel 2 el protocolo de alerta contra la gripe aviar. Lo ha hecho después de que se declarase un segundo foco de infección en una explotación de 8.400 aves de corral localizada en el municipio de Valverde del Camino, en Huelva.

En la provincia ya había otro punto donde se había detectado esta enfermedad que afecta a las aves pero que, advierten las autoridades, es muy difícil que salte a los humanos.

Además, cabe recordar, en Andalucía hay focos también en Sevilla, donde han muerto aves en los parques de Miraflores, Los Príncipes o María Luisa.

De esta forma, son ya 5 los focos sospechosos de gripe aviar. El último, el de Valverde del Camino, se suma al de la explotación de El Cerro del Andévalo, cerca uno del otro. De hecho, ambas granjas están a solo 20 kilómetros.

"Ante esta situación, la Junta de Andalucía está actuando con rapidez y rigor para evitar que la enfermedad se propague, atajar contagios en otras zonas y asegurar la protección de la salud pública y el ecosistema", señalan las autoridades.

Sacrificios

¿Cómo? Explican fuentes de la Consejería de Salud que se ha procedido "al sacrificio de aves, así como la eliminación de todos aquellos materiales o alimentos contaminados siguiendo normativa europea establecida y los planes nacionales de contingencia".

Este trabajo, añaden, se hace "en coordinación con la explotación avícola, la oficina comarcal agraria y la delegación territorial de la Consejería de Agricultura en Huelva".

El trabajo contra la gripe aviar no es solo reactivo. También es prospectivo, puesto que se están revisando las explotaciones y granjas de Huelva para detectar si pudiera haber más casos que no hayan salido aún a la luz.

Para ello trabajan en coordinación, indican desde la Junta, "las Consejerías de Salud y Consumo; de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; así como de Sostenibilidad y Medio Ambiente a través de reuniones diarias donde también se informa de forma permanente y coordinada a los ganaderos de la zona".

Precisamente este martes se mantendrá una reunión interna entre los técnicos de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera y los ganaderos avícolas cuyas explotaciones puedan correr riesgo de verse afectadas por los focos de esta enfermedad en la comarca del Andévalo.

“Lo más importante en estos momentos es actuar con rapidez y diligencia para mantener informado a los ganaderos de cual es la situación actual, detallarles cuál es el protocolo a seguir en casos confirmados de alta patogenicidad y adoptar medidas transversales que eviten el contagio a otras zonas”, han abundado desde Producción Agrícola y Ganadera.

En todo caso, expertos en salud animal señalan que la transmisión del virus a las personas es muy improbable.

"La gripe aviar de alta patogenicidad es provocada por un virus que se transmite vía respiratoria y que provoca la muerte del animal en pocas horas o días, su transmisión a las personas es muy baja", insisten.

No obstante y, "siempre de la mano de los protocolos establecidos, se mantienen bajo vigilancia sanitaria a todas aquellas personas que pudieran haber estado en contacto con las aves", añaden.

Una vez realizado el análisis de laboratorio y confirmada la alta patogenicidad del virus, se ha procedido a la declaración del foco y la información se ha subido a una aplicación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Así, ha sido el propio ministerio quien ha notificado esta declaración y lo ha comunicado, tal y como marca el protocolo a raíz de este virus, a los países de la Unión Europea y a terceros países.

Esa declaración conlleva la restricción del movimiento de aves de explotaciones avícolas en un radio de acción de diez kilómetros con posibles excepciones, todo ello regulado en el reglamento 2020/687 de la Comisión Europea.