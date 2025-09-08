Condenan al SAS a pagar 180.000 euros a un sevillano que perdió media pierna tras pasar por tres hospitales

La carta de un médico de familia agredido en Sevilla: "Nunca piensas que te va a tocar a ti"

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) tendrá que pagar 180.000 euros más intereses a un paciente, vecino de Osuna, en Sevilla, por perder media pierna. Así lo ha determinado una sentencia que señala que el hombre sufrió la amputación tras 13 días sin asistencia especializada.

Así, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Sevilla ha condenado al SAS a indemnizar con esa cantidad de dinero -más intereses- al hombre, de 55 años en un caso que se remonta a 2021.

Entonces el hombre llegó a las Urgencias del hospital de La Merced, en Osuna puesto que tenía una necrosis en el pie derecho. El problema afectaba a parte del antepié, señalan desde la asociación El defensor del paciente.

Desde Osuna se le trasladó al hospital de Écija. Allí se le amputó parte del pie. Eso, indican desde la asociación mencionada, pese a que en dicho centro médico no hay un servicio de cirugía vascular. Se le atendió en cirugía general y traumatología.

El 22 de noviembre se vuelve a trasladar al paciente. Esta vez al hospital Virgen de Valme de Sevilla. Allí se le practica una revascularización. Y cuatro días después, una nueva amputación. A primeros de diciembre vuelve al quirófano y se le corta la pierna por debajo de la rodilla.

"Mala praxis"

Así, la demanda presentada por el paciente sostiene que el retraso de trece días sin revascularización, pese a existir desde el inicio un diagnóstico de pie diabético con necrosis, supuso una "mala praxis" médica.

Según la reclamación, si el paciente hubiera sido enviado de inmediato al Hospital de Valme, podría haberse salvado parte del pie. También ha advertido de falta de información, ya que no se le informó ni a él ni a su familia de la necesidad de revascularizar antes de amputar, ni de que se le iba a extirpar el mediopié. Por todo ello, solicitó una indemnización de 420.000 euros.

Finalmente, el juzgado ha indicado que no se puede saber "a ciencia cierta" si de haber derivado a Angiología y Cirugía Vascular y la revascularización previa hubiera sido plenamente efectiva para evitar la amputación, aunque ha reconocido una "falta de oportunidad" de haber alcanzado un resultado más favorable.

Sin embargo, ha señalado que hay "factores como la infección y la diabetes que también afectan al resultado", a lo que ha añadido que los peritos señalan que no se puede establecer relación causal directa entre la demora y la amputación final.

En consecuencia, ha reducido la cantidad solicitada por el demandante como indemnización, 420.000 euros, y ha condenado al SAS a abonar 180.000 euros más intereses legales al paciente.

Asimismo, el juzgado ha recordado que la resolución no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En este contexto, la presidenta de la Asociación 'El Defensor del Paciente', Carmen Flores, ha manifestado su desafección con que "sólo dos hospitales de Sevilla, el Hospital Universitario Virgen del Rocío y el Hospital de Valme, cuenten con unidades completas de angiología y cirugía vascular".

Así, ha instado a las autoridades competentes a invertir una mayor cantidad de recursos a reforzar este tipo de servicios, que atiende "las necesidades reales de los andaluces".