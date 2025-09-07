Muere ahogado un joven de 27 años en una playa artificial de Arcos de la Frontera (Cádiz)

Un joven de 27 años ha muerto este domingo ahogado en una playa artificial de un lago en la localidad gaditana de Arcos de la Frontera.

Según ha confirmado a EL ESPAÑOL el 112, la alarma fue dada por varios testigos pasado el mediodía. De acuerdo con estos relatos, el joven había sido perdido de vista al sumergirse cerca del club Náutico.

A la zona se desplazaron un helicóptero médico, Policía Local y Guardia Civil y bomberos.

El hombre fue sacado del lago y se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar sin que finalmente nada se pudiera hacer por su vida.