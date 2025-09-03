Un hombre intenta matar a su pareja y suicidarse al explotar una bombona en Almería: "Vamos a morir los dos"

Guardia Civil en Roquetas de Mar en una imagen de archivo.

Podía haber sido una nueva tragedia, aunque ha quedado en un gran susto. Un hombre de 56 años incendió anoche su vivienda en la localidad almeriense de Roquetas de Mar. El objetivo, según indican desde la Guardia Civil, era presuntamente matar a su pareja y suicidarse.

Eran las diez de la noche. De pronto se escuchó una gran explosión y los vecinos llamaron rápidamente al servicio de emergencias 112.

Al llegar el personal sanitario y la Guardia Civil, encontraron a un hombre desnudo en la puerta de la casa sangrando por las piernas y los brazos y con graves quemaduras.

Le sacaron del edificio y fue trasladado de forma urgente en una uvi móvil al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería.

La mujer, también de 56 años, estaba allí pero solo tenía heridas leves con algunas quemaduras en las piernas.

Según detallan desde la Guardia Civil, la mujer les explicó que al llegar a casa encontró a su pareja manipulando una bombona de gas butano bajo la mesa del salón, que el hombre le dijo que no quería vivir y que "iban a morir los dos". Acto seguido encendió un mechero.

La bombona explotó y provocó el incendio de la vivienda, aunque no murió ninguna de las dos personas. Ni el presunto homicida ni su pareja.

Los bomberos encontraron efectivamente la bombona abierta debajo de la mesa con un regulador pero sin goma.

La Guardia Civil está investigando el caso como posible delito de violencia de género.