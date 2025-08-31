Muere un hombre de unos 60 años en el incendio de su vivienda en una zona rural de Cádiz

Un bombero intenta adentrarse en el interior de la vivienda calcinada en Cádiz. E. E. Sevilla

Un hombre de unos 60 años ha fallecido en el incendio de una vivienda en una zona rural de Cádiz entre Rota y Chipiona. Los Bomberos se encontraron el cadáver en una de las habitaciones una vez extinguido el fuego. No se pudo hacer nada por salvar su vida.

Según ha informado el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, se recibió el aviso a las 7:54 de este domingo.

Estaba ardiendo una vivienda de planta baja en la zona de Torrebreva, en Camino del Olivar. Está entre las localidades costeras de Rota y Chipiona.

A su llegada, se encontraron el fuego muy avanzado. Había un vehículo ardiendo en el exterior.

También había fuego en unas maderas que estaban acumuladas cerca de la casa y en una habitación de otra edificación cercana a la vivienda.

Se desplazaron a la zona efectivos del cercano Parque de Bomberos de Sanlúcar de Barrameda. Para sofocar el incendio se desplazaron cuatro camiones y hasta diez bomberos. Tardaron unas dos horas en extinguirlo.

En primer lugar, el trabajo de los profesionales se centró en extinguir los puntos de fuego que había alrededor del domicilio.

Dentro de la vivienda se encontraron otras dos habitaciones incendiadas. Por su parte, el humo estaba extendido por el resto del inmueble.

En el suelo de la cocina

Una vez extinguido el fuego, los bomberos pudieron examinar el resto de la casa. Fue así cuando encontraron el cadáver de un varón en el suelo de la cocina. Su identidad no ha trascendido, aunque se estima que tiene unos 60 años.

Ahora, está en marcha una investigación para esclarecer las causas del incendio. De ello se encarga la policía judicial de la Guardia Civil de Jerez de la Frontera, que ya ha precintado el inmueble.

Según informa Canal Sur, la vivienda ha quedado completamente calcinada. Los agentes realizarán la inspección ocular para hacer una primera aproximación a los hechos.

De momento, se desconoce qué pudo originar el incendio que acabó con la vida del hombre y por qué se vio atrapado por las llamas.