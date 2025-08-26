Juanma Moreno pide "chequear, identificar y sancionar" a las personas que lleven armas blancas en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, lo ha dicho claro este martes en la localidad malagueña de Archidona, donde ha arrancado su nuevo curso político. Exige "chequear, identificar y sancionar" a las personas que lleven armas blancas en la región.

"Son muchos los jóvenes que ahora tienen la moda de llevar una navaja. Si llevas una navaja lo único que puede pasar es que la saques y la uses si te has tomado dos copas. Y acabas arruinando la vida de otra persona y la tuya. Hay que acabar con esto cuanto antes", ha dicho.

Este pasado fin de semana han asesinado a un chaval de 21 años llamado Ángel en Málaga capital. Tuvo un encontronazo en la Feria, hubo posteriormente una discusión y otros dos jóvenes lo cosieron a navajazos provocándole la muerte. Esos dos jóvenes pasarán esta tarde a disposición judicial.

El caso de Ángel no es único. Moreno ha indicado que en lo que va de año ha habido 124 agresiones con armas blancas en Andalucía en las que han muerto 20 personas, la mayoría jóvenes, y otras han resultado gravemente heridas.

"¿Qué está sucediendo en la sociedad y en los jóvenes para que sean capaces de apuñalar a otros y quitarles la vida? Es una reflexión que hay que hacer", ha asegurado Moreno.

El presidente andaluz ha exigido más recursos para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y estar más vigilantes ante las personas que lleven navajas y otro tipo de armas blancas.