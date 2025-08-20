Moreno lamenta los incendios que queman el noroeste de España: "La reacción del Gobierno ha sido tardía"

El verano de 2025 va a ser recordado por los incendios forestales que están asolando el noroeste de España y por aquellos conatos que se llevan registrando en Andalucía desde que empezó la temporada alta de incendios.

Con este panorama en la cabeza ha reaparecido Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, este miércoles en Málaga, donde ha asegurado que en la comunidad autónoma “hasta hoy” todos los incendios forestales “han sido controlados en tiempo récord”, destacando que no se han lamentado daños materiales ni personales.

En cambio, se ha lamentado por la situación que están viviendo en Extremadura, Castilla y León y Galicia por los incendios que llevan 15 días devorando “las ilusiones y esperanzas de muchas familias, destruyendo su patrimonio personal construido desde hace muchos años, casas, enseres, explotaciones agrarias, y lo peor de todo, que tenemos que lamentar la pérdida de vidas humanas, como tristemente ya tenemos día de hoy”.

“Los bomberos están haciendo todo lo que está a su alcance para apagar fuegos de sexta generación, muy complicados como consecuencia del cambio climático que muchos son inapagables y requieren del esfuerzo, del compromiso y de la determinación de todos y cada uno de los que tenemos responsabilidades en las distintas comunidades”, ha añadido.

En este sentido, ha hecho hincapié en que Andalucía ha mandado a Bomberos Forestales al noroeste de España a ayudar en la extinción de este fuego y tiene dos hidroaviones trabajando en Extremadura.

De esta manera, ha remarcado que “un incendio de estas características, que sobrepasa provincias y comunidades autónomas, es un problema de Estado. Nadie tiene que dudar, el Estado tiene que desplegar toda su capacidad y toda su influencia”.

Por ello, a su parecer, la reacción del Gobierno de España ha sido “tardía”. “Es un problema nacional, donde se requiere no solo la presencia del presidente del Gobierno, sino de los recursos que representa”.

Además, ha reclamado mayor coordinación entre las organizaciones y los planes de prevención. En este punto ha puesto de ejemplo que en Andalucía invierten el 57% de los presupuestos en prevención, contratando a Bomberos Forestales que durante el año han realizado actuaciones de limpieza.

“Hay que recordar que más del 90% de los incendios que se producen en nuestro país están de manera directa o indirecta en la mano del hombre”, según Moreno.

Por ello considera que hay que poner más recursos en la vigilancia de personas que son reincidentes y exige un endurecimiento del Código Penal porque “cuando se pilla un pirómano que ha incendiado un bosque, no puede ser que al final las penas sean planas, sino que tienen que ser penas ejemplares”.

Críticas a Óscar Puente

Sus palabras también han ido dirigidas al ministro Óscar Puente que a través de sus redes sociales había criticado que Moreno no se acercara a los incendios de Tarifa. “Me gustaría que le dedicara mucho más tiempo a los problemas que estamos teniendo en nuestro país”, ha añadido el presidente.

Además, tras observar “la cantidad de familias que han visto rotas sus vacaciones porque ese tren no llegó, creo que menos tuits y más trabajar nos haría más interesantes”.

Incendio de Tarifa y la Mezquita de Córdoba

De igual forma, ha justificado que no estuvo en los incendios de Tarifa porque “la dirección del INFOCA me dice que en ese momento no hace falta mi presencia, pues yo lógicamente no me voy a ir a hacer una foto”.

“Podía haberlo hecho porque estaba relativamente cerca, pero en ese sentido intentamos ser y no estorbar”, ha señalado. También ha asegurado que el incendio se estabilizó en menos de 24 horas.

La misma situación vivió con el incendio de la Mezquita de Córdoba. “Yo llamé al alcalde de Córdoba y me dijo que no fuera. Uno tiene que estar donde se le necesita y lo que hay que hacer es poner los medios”, según Moreno.