Una vela provocó el incendio en Caños de Meca mientras ardía Tarifa: se investiga a un hombre por imprudencia

Imagen de archivo de un incendio en los Caños de Meca. EP Sevilla

Una vela provocó el conato de incendio en Caños de Meca este martes mientras ardía Tarifa. Aunque se controló en pocos minutos, un hombre fue identificado como presunto autor al ser encontrado en el lugar con dos garrafas de gasolina.

Se le investiga por imprudencia. Según indica la Guardia Civil de Cádiz, dicha persona estaba pernoctando en una zona de vegetación al aire libre, junto a la urbanización Playas del Estrecho.

Decidió encender una vela que accidentalmente prendió fuego a sus pertenencias. Se extendió levemente afectando a unos 300 metros cuadrados de terreno, sin que se extendiera más.

Bomberos de Barbate pudieron sofocar las llamas. Se tuvieron que desplazar desde Zahara de los Atunes donde estaban trabajando para extinguir el incendio de Tarifa que avanzaba descontrolado en la mañana del martes.

El investigado portaba dos garrafas de gasolina cuando fue identificado por la Policía Local de Barbate.

Intentó que el fuego no se extendiera

Tenía heridas en las manos por quemaduras leves. Tal como apuntan desde la Guardia Civil, intentó impedir que el incendio se trasladara a la vegetación. Al ver sus heridas, se le trasladó al hospital.

La Policía Local de Barbate dio el parte al Seprona, que ya lo investiga por un delito de incendio forestal por imprudencia.

De hecho, en la mañana de este miércoles ha pasado por las dependencias de la Guardia Civil de Cádiz, donde se le ha tomado declaración sin que haya sido detenido.

Sin relación con Tarifa

Se confirma, por tanto, que los hechos no guardan ninguna relación con el incendio de Tarifa que ha arrasado 300 hectáreas en la zona de Atlanterra y los Alemanes.

Por los primeros indicios que maneja la investigación, hay "sospechas fundadas" de que el incendio fue intencionado.

Es por ello que el Plan Infoca, encargado de la extinción de incendios forestales en Andalucía, ha extremado la vigilancia. Ya vuelan drones por el perímetro costero y se ha pedido la colaboración ciudadana para detectar cualquier conducta sospechosa.