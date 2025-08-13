Dos muertos en Granada en un grave accidente de tráfico tras el choque frontal de un coche y una moto

Dos personas han muerto en la madrugada de este miércoles en un accidente de tráfico registrado en la carretera N-340, a la altura de la localidad granadina de Almuñécar.

Así lo confirman desde el 1-1-2, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía. De acuerdo con los datos aportados, el siniestro ha tenido lugar en el kilómetro 321 de la citada vía sobre la medianoche.

A esa hora, el 1-1-2 ha recibido las primeras llamadas que alertaban de una colisión frontal entre un coche y una moto, en el que indicaban que los ocupantes de la moto habían resultado gravemente heridos.

Hasta el lugar se han desplazado, tras ser activados por el 1-1-2, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado dos equipos médicos y una UVI móvil, de la Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de la vía.

Fuentes del Instituto Armado han confirmado el fallecimiento en el siniestro de un hombre de 48 años y una mujer de 45, ocupantes de la moto.

El accidente provocó el corte de la carretera en dicho punto kilométrico, aunque la situación se normalizó una vez retirados los vehículos siniestrados.