Huelva, nuevo epicentro de los incendios en Andalucía: 14 medios aéreos para que el fuego no se extienda por el bosque
Se sitúa en una zona con mucha masa forestal. Hay dos nuevos focos activos en Guadalcanal (Sevilla) y Jerez de la Frontera (Cádiz).
Más información: La caída de un rayo desata un incendio y desalojan a 200 personas de dos aldeas de Huelva
La provincia de Huelva pasa a ser este miércoles el nuevo epicentro de la lucha contra los incendios en Andalucía después de que quede estabilizado el Tarifa. Todavía sigue activo con un solo helicóptero movilizado además de otros medios terrestres.
Ahora, los esfuerzos se centran en el fuego declarado este miércoles a las 14:10 en el Paraje de La Contienda de Aroche (Huelva). Es una de las zonas con más masa forestal de la zona
Es por ello que se han movilizado hasta catorce medios aéreos. El objetivo es evitar con celeridad que el fuego se expanda por el bosque en otro día de extremas temperaturas.
Es el primer paso en busca de su estabilización y control. A favor de los efectivos juega el escaso viento, que está en esa zona de Huelva en torno a los 15 kilómetros por hora.
Sobrevuelan el bosque de Aroche cinco helicópteros, seis aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros y un avión de coordinación.
Además, también trabajan seis camiones autobombas, cuatro buldóceres, seis grupos de bomberos forestales, dos Técnicos de Operaciones, dos agentes de Medio Ambiente, dos Bricas, un grupo Regional de Mando, una Unidad Avanzada de Análisis y Seguimiento de Incendios, además de una Unidad Médica de Incendios Forestales.
Asimismo, se han incorporado las tareas de extinción, bomberos procedentes de la localidad portuguesa de Moura.
Por su parte, desde el Ayuntamiento de Aroche han indicado a través de las redes sociales, que están "muy pendientes" de la evolución del fuego y en coordinación constante con los servicios de emergencia.
Estabilizado el de Jabugo
Sin salir de la provincia de Huelva, en la mañana de este martes la Junta de Andalucía daba por estabilizado el incendio de Jabugo provocado por la caída de un rayo en una tormenta eléctrica.
Fue necesario el desalojo de unas 200 personas de las aldeas de Los Romeros y El Quejigo. El fuego no alcanzó las casas, pero existía peligro de inhalación de humo. Una vez estabilizado el incendio, los vecinos pudieron volver a sus domicilios en la mañana de este miércoles.
Junto al de Tarifa, donde todavía se trabaja para su control definitivo, hay otros dos incendios declarados este miércoles en las provincias de Cádiz y Sevilla, sin que sea necesario activar ninguna fase de emergencia.
Guadalcanal y Jerez de la Frontera
Uno de ellos se declaró en Guadalcanal (Sevilla), donde trabajan dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente, un autobomba y un helicóptero semipesado.
Mientras tanto, en Jerez de la Frontera (Cádiz), un helicóptero semipesado trabaja junto a un autobomba, dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente para sofocar otro incendio de proporciones menores y lejos de núcleos poblacionales.
Para este miércoles y las dos jornadas siguientes, según las previsiones que maneja el Plan INFOCA, una gran parte de Andalucía presenta un elevado riesgo de sufrir un incendio forestal. Los mayores índices de riesgo se reparten por las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén y Huelva.