Huelva, nuevo epicentro de los incendios en Andalucía: 14 medios aéreos para que el fuego no se extienda por el bosque

Huelva, nuevo epicentro de los incendios en Andalucía: 14 medios aéreos para evitar que las llamas arrasen un bosque EP Sevilla

La provincia de Huelva pasa a ser este miércoles el nuevo epicentro de la lucha contra los incendios en Andalucía después de que quede estabilizado el Tarifa. Todavía sigue activo con un solo helicóptero movilizado además de otros medios terrestres.

Ahora, los esfuerzos se centran en el fuego declarado este miércoles a las 14:10 en el Paraje de La Contienda de Aroche (Huelva). Es una de las zonas con más masa forestal de la zona

Es por ello que se han movilizado hasta catorce medios aéreos. El objetivo es evitar con celeridad que el fuego se expanda por el bosque en otro día de extremas temperaturas.

Es el primer paso en busca de su estabilización y control. A favor de los efectivos juega el escaso viento, que está en esa zona de Huelva en torno a los 15 kilómetros por hora.

Sobrevuelan el bosque de Aroche cinco helicópteros, seis aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros y un avión de coordinación.

Además, también trabajan seis camiones autobombas, cuatro buldóceres, seis grupos de bomberos forestales, dos Técnicos de Operaciones, dos agentes de Medio Ambiente, dos Bricas, un grupo Regional de Mando, una Unidad Avanzada de Análisis y Seguimiento de Incendios, además de una Unidad Médica de Incendios Forestales.

Asimismo, se han incorporado las tareas de extinción, bomberos procedentes de la localidad portuguesa de Moura.