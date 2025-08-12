"Sospechas fundadas" de que el incendio de Tarifa fue provocado: "El daño ha podido ser incalculable"

El incendio de Tarifa, desde algunas de las urbanizaciones cercanas. EP Sevilla

La Brigada de Investigación de Incendios Forestales tiene "sospechas fundadas" de que el incendio de Tarifa originado este lunes ha sido provocado. "Es un caso de mala fe y un intento de hacer daño a las personas incalculable", ha dicho Antonio Sanz.

Según ha informado el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, las primeras pesquisas apuntan a que el fuego comenzó "en una zona escondida de una roca" en el Paraje de la Plata de Tarifa, justo detrás de la playa de Bolonia.

Los fuertes vientos de levante, de hasta 50 kilómetros por hora, desplazaron las llamas hasta la zona de Atlanterra, junto a Zahara de los Atunes.

El trabajo conjunto de la Brigada de Investigación de Incidentes Forestales y de las fuerzas de seguridad ya maneja "datos y evidencias" de que el incendio fue intencionado.

También apunta a serlo el que se originó en la mañana de este lunes en una zona muy cercana de los Caños de Meca (Barbate) y para el que se barajó trasladar medios aéreos, sin que fuera finalmente necesario.

Afectadas 300 hectáreas

La primera estimación indica que el incendio ha podido afectar a una zona de 300 hectáreas, aunque habrá que confirmar mediante satélite la superficie total afectada por el fuego.

Sobre el origen intencionado del fuego, Sanz se ha mostrado muy tajante: "Estamos hablando de una circunstancia lamentable. Hablamos de mala intención. La persona responsable ha podido provocar una catástrofe natural y un daño incalculable".

Es por ello que ya se han reforzado los efectivos de los cuerpos de seguridad y de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales para incrementar la vigilancia y la investigación de dichos fuegos.

De hecho, en el caso de Caños de Meca, incluso se ha podido confirmar quién es el presunto autor y las circunstancias en las que originó el fuego.

Vigilancia reforzada

"Pido que todo el peso de la ley recaiga sobre estas personas que están dispuestas a dañar la naturaleza, a las personas y a una provincia que vive del turismo", ha insistido Sanz. Ahora, se confía en detener "cuanto antes" a los responsables.

Según ha confirmado Sanz, comenzarán a volar drones de vigilancia por los perímetros de la zona costera. Se buscara detectar en el momento "cualquier circunstancia extraña".

El consejero también ha pedido la colaboración de la ciudadanía para alertar a las autoridades si detecta "cualquier conducta sospechosa".

A las 13:00 horas del martes, el incendio continúa sin estar estabilizado. "Cada vez quedan menos zonas activas, pero todavía queda".

Además, Sanz ha avisado de que debido a las altas temperaturas, en torno a los 40 grados, en esta zona de Cádiz, "no es descartable que zonas donde se haya retenido el fuego, puedan reactivarse".