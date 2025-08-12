Más de 2.000 evacuados en el segundo incendio en Tarifa en una semana: el viento propaga el fuego de forma "agresiva"

Más de 2.000 personas continúan evacuadas de la zona de alojamientos turísticos, urbanizaciones y viviendas próximas a las playas de Atlanterra y Los Alemanes, por el incendio forestal que se iniciaba en la tarde de este pasado lunes en la aledaña Sierra de La Playa, en Tarifa (Cádiz).

Las ráfagas de viento de levante de hasta 50 kilómetros por hora han hecho que las llamas se extendieran "a una velocidad tremenda", en palabras del consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, desde el monte en el que se inició hasta las cercanías de la costa.

Seis días después del incendio que se declaró en otro punto de Tarifa, en el paraje de La Peña y que obligó el pasado martes a evacuar a 5.000 personas, en su mayoría de campines y hoteles, y 1.500 coches, el fuego ha vuelto a dar un susto a los cientos de veraneantes que estaban en la costa de Atlanterra.

Incendio en Cala de los Alemanes en Tarifa. Han empezado a desalojar vecinos. pic.twitter.com/gQfGPHRkOX — Eric Cartman (@Cartman_Freedom) August 11, 2025

No se han registrado daños personales y que se ha logrado proteger tanto las viviendas como las urbanizaciones de la zona de Atlanterra.

Un guardia civil que estaba en la playa, y que acudió de forma voluntaria a ayudar en el dispositivo de control de tráfico de la evacuación y fue atropellado, es la única persona que ha resultado, de momento, herida en el incendio.



Aunque las heridas "no revisten gravedad", ha sido trasladado al Hospital de Puerto Real.

Trabajos de extinción

Tal y como avanzó el consejero, la noche en Tarifa ha sido "dura y muy complicada". El fuego "corre y avanza de manera importante" por la superficie forestal, por lo que continúa siendo de "extraordinaria complejidad".

El Infoca ha desplegado un gran dispositivo, con hasta 14 medios aéreos, al que se han sumado efectivos de los parques de Bomberos de Chiclana, Benalup, Cádiz, Tarifa y Algeciras, así como agentes de Protección Civil y de las comandancias de la Guardia Civil de Cádiz y Tarifa.

El fuego se inició en una zona rocosa, en un punto próximo a la Cueva del Moro, pero debido al viento se extendió rápidamente y bajó desde el monte hacia la zona de las urbanizaciones.

Los operativos continúan centrando sus esfuerzos en garantizar la seguridad en el flanco izquierdo del incendio, la zona más próxima a las urbanizaciones y hoteles. Allí se ha establecido un perímetro de seguridad en el que están trabajando medios terrestres que seguirán activos durante la noche.

"El incendio sigue siendo motivo de gran preocupación, y no quiero trasladar un mensaje de optimismo, porque aún estamos ante una situación muy compleja en la zona del flanco derecho, donde el fuego afecta a una gran masa forestal", ha señalado el consejero.

Las viviendas, salvadas

"Hemos logrado salvar toda la parte de las viviendas y urbanizaciones de Atlanterra y Los Alemanes en el último segundo, se ha quedado el incendio pegado a las urbanizaciones", ha destacado el consejero, que ha asegurado que no se tiene noticia de que las llamas hayan alcanzado a ninguna casa.



Posteriormente, y en función de la evolución del incendio, se procedió a la evacuación de diversos hoteles, como el Hotel Meliá y el Hotel Cortijo, así como varias urbanizaciones del área afectada.

Sanz ha destacado que el desalojo "se ha llevado a cabo en tiempo récord y con una eficacia extraordinaria", gracias a la coordinación entre los equipos de emergencia y los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Como punto de atención e información para los afectados, se ha habilitado el Polideportivo Miguel de Cervantes en Zahara, donde se ha llegado a acoger a más de 800 personas.

Además, Cruz Roja y Protección Civil, en coordinación con el servicio de Emergencias 112 Andalucía, están proporcionando asistencia y cobertura a los desalojados.