La caída de un rayo desata un incendio y desalojan a 200 personas de dos aldeas de Huelva

Unas 200 personas han sido desalojadas preventivamente de las aldeas de Los Romeros y El Quejigo, en Jabugo (Huelva) tras la caída de un rayo en una finca y originarse un incendio.

A las 17:49 de este martes, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha elevado la fase de emergencia situación operativa 1, del Plan Infoca, nada más conocerse los hechos.

Las dos aldeas quedaron afectadas por la presencia de humo, sin embargo las llamas no llegaron a alcanzar las viviendas.

Efectivos de Infoca, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), mantienen desplegados en la zona cuatro aviones de carga en tierra, un helicóptero ligero y otro semipesado, tres grupos de bomberos forestales, el Grupo Regional de Mando y un Técnico de Operaciones.

Pocos minutos después de las 17,00 horas, el teléfono de emergencias 1-1-2 ha recibido la primera de casi 80 llamadas en la que se informaba de un incendio en la aldea de Los Romeros, los ciudadanos indicaban que había caído un rayo y las llamas habían prendido en una zona de castaños y encinas.

De manera inmediata, se ha puesto en marcha el operativo y se ha activado a efectivos de Infoca, al Grupo de Emergencias de Andalucía, a la Guardia Civil, a los Bomberos, a la Policía Local, al Ayuntamiento de Jabugo y a la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma.

La Dirección de la emergencia ha ordenado el desalojo preventivo de, alrededor de 200 vecinos, según los datos del Ayuntamiento, de las aldeas de Los Romeros y El Quejigo. La Guardia Civil les ha indicado que abandonen la zona para garantizar su seguridad.

Realojo en el Pabellón municipal

Por otro lado, el concejal de Servicios Generales, Isidro Romero, ha explicado que la primera hipótesis es que el origen del incendio se encuentra en la caída de un rayo en una finca cercana a Los Romeros, debido a una tormenta eléctrica.

Así, desde el Ayuntamiento de Jabugo se ha activado el Plan de Emergencia Local y el Provincial y están ubicando a los vecinos, alrededor de 200, en el Pabellón Municipal del municipio

A su vez, han señalado que el desalojo es debido a la acumulación de humo, ya que las llamas "no han alcanzado las viviendas, tan solo a varios corrales colindantes".

"Estamos concentrando a los vecinos para que se vengan al pabellón, porque hay vecinos que se han desalojado en otro sitio por miedo, por prisa, e intentamos ubicarlos en un mismo centro y en la próxima hora tendremos una reunión con ellos para explicarles la situación", ha abundado.

Por otro lado, el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva está actuando, en colaboración con Infoca, en el incendio declarado en Los Romeros. De momento, se han movilizado los parques de Jabugo y Minas de Riotinto, con ocho efectivos y seis vehículos.