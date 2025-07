Juanma Moreno se compromete a arreglar la atención pediátrica de paliativos : "Si no, habrá tercera consejera de Salud"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha comprometido a arreglar la atención pediátrica paliativa en la comunidad. Así lo ha señalado a dos madres de menores que se encuentran en esta situación tras su intervención en el Pleno del Parlamento andaluz.

Así, Moreno ha indicado que cesó a Catalina García como consejera de Salud porque esta cuestión, que fue un compromiso adquirido por su Gobierno, no se cumplió. "Hubo enfado" por esta cuestión, ha señalado a las dos madres con las que ha departido en el Parlamento y, a resultado de esto, "hubo cambios en Salud".

Ahora la historia puede repetirse. Porque el presidente de la Junta ha sido muy claro. Quiere que la atención pediátrica de paliativos sea una prioridad para Salud o "habrá una tercera consejera", ha advertido.

La aludida, Rocío Hernández, ha salido también al encuentro de las madres afectadas en cuanto ha terminado su turno dentro de la Cámara, donde tenía que responder una pregunta de la oposición. Tras saludar a las mujeres, se ha marchado con ellas a su despacho para tratar el asunto.

Antes de irse ha tenido un encargo clarífico de Juanma Moreno: "Mueve Roma con Santiago", le ha apremiado. "Es un compromiso y voy a estar muy encima", ha añadido el presidente de la Junta.

Más dinero

Moreno, además, ha explicado a las dos madres que su Gobierno ha aumentado hasta en 8.000 millones de euros el presupuesto de salud de la Junta de Andalucía. Aun así, ha reconocido, hay cuestiones a las que "no se llega".

No será el caso de la atención pediátrica paliativa, ha subrayado. "Antes de bajar he preguntado si se habían reunido con vosotras y me han dicho que no, porque había habido muchos cambios" en la Consejería, ha explicado a las madres.

Porque las madres piden dos cosas: que el servicio de atención pediátrica de paliativos se ponga ya en marcha y, además, que el Gobierno andaluz se reúna con los progenitores de los menores para que les expliquen cómo está su caso.

"Me siento impotente y frustrado al ver que hay cosas que se tenían que haber arreglado y no se ha hecho", ha insistido Moreno a las madres, con las que ha cerrado asegurando que "el 30% del presupuesto se dedica a Salud" y que él, como presidente y "como padre" se compromete a solucionar el problema.