Un diputado del PSOE, al nuevo jefe de la Oficina contra el Fraude: "No seas como la de Cruz Roja, que es una pelele"

"No seas como la de Cruz Roja, que es una pelele de Juanma Moreno". Son las palabras de un diputado del PSOE andaluz, el cordobés Antonio Ruiz, este miércoles en el Pleno del Parlamento a Francisco Sánchez Zamorano, recién elegido como director de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción.

La conversación ha tenido lugar justo antes del aplauso de la Cámara a Sánchez Zamorano, donde el PP ha conseguido sacar adelante en primera votación a su candidato con sus votos y los de Vox con 67 papeletas a favor y 36 en blanco. El socialista se ha levantado de su escaño y se ha acercado a Sánchez, que estaba en la tribuna de invitados, para saludarle puesto que ambos son de Córdoba.

Justamente el diputado del PSOE ha señalado al nuevo director de la Oficina contra el Fraude que él se había abstenido en la votación porque "me han dicho que si me abstenía, salías", ha indicado. "No te escores mucho a la derecha", ha bromeado.

Sea como fuere, el PP salva este nombramiento, que necesitaba tres quintos de los apoyos del Parlamento con el debate sobre quién debe estar al frente de la Defensoría del Pueblo Andaluz. Justo a la persona a la que ha aludido el diputado cordobés del PSOE.

Porque el PP propuso para dicho cargo a Rosario García Palacios, quien ahora mismo es la directora de la Cruz Roja en Andalucía. Pocos días después el PSOE criticaba que la gaditana había estado en las listas de los populares de las elecciones municipales de 2015.

Gabilondo

Esto, criticaron los socialistas, hacía a García una candidata que no merecía su apoyo. Sin embargo, el PSOE mantiene en la Defensoría del Pueblo a un suministro socialista, Ángel Gabilondo. Cabe destacar que Gabilondo fue ministro de Educación con el PSOE, candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid con el mismo partido y portavoz de los socialistas madrileños.

Tanto el cargo de la Oficina contra el Fraude como la del Defensor del Pueblo son puestos de extracción parlamentaria que, por su condición especial, requieren de un apoyo de tres quintos de votos para salir adelante.