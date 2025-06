El PSOE de Sevilla corrige a su portavoz andaluz tras negarse a poner la mano en el fuego por Sánchez: "Apoyo absoluto"

El PSOE de Sevilla corrige las palabras del portavoz socialista en el Parlamento de Andalucía, Rafael Recio, que negó que estuviera dispuesto a "poner la mano en el fuego por Pedro Sánchez" ni "por nadie" tras los últimos casos de presunta corrupción que afectan a su partido.

Así lo ha señalado el secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, quien también es el presidente de la Diputación de la capital andaluza en unas declaraciones en las que subraya el "apoyo absoluto y unánime" de su formación con su líder y presidente del Gobierno.

Según Fernández, Recio "ha aclarado" su intervención de este lunes y "explicado su verdadero pensamiento" en un contexto, ha añadido, en el que los socialistas están "consternados y dolidos" por la situación que afronta el partido.

Cabe recordar que un informe de casi 500 páginas de la UCO apunta a dos exsecretarios de organización y un asesor -Santos Cerdrán, José Luis Ábalos y Koldo- como miembros de una presunta red de cobro de mordidas a cambio de obra pública que salía del Gobierno central.

En ese contexto, señala Fernández, hay que entender las declaraciones de Recio, a quien el director de ABC de Sevilla, Alberto García Reyes, le preguntó si "pondría la mano en el fuego por Pedro Sánchez". El socialista dijo que no. Que ni por Sánchez ni por nadie.

Redes sociales

El líder del PSOE de Sevilla ha indicado que el propio Rafael Recio ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que matiza sus palabras. Así. el diputado andaluz ha señalado que usó "la expresión 'no pongo la mano en el fuego por nadie' y lo cierto es que no es una frase" que le guste.

"Prefiero hablar de confianza: creo en la honestidad de quienes nos representan y en el valor de esa confianza. La mantengo intacta en mi partido y el presidente. Siempre he defendido que en política no se trata de poner o no poner mano en el fuego, sino de trabajar con rigor, con transparencia y con confianza en las personas al frente", ha señalado, en contraste con lo que dijo hace menos de 24 horas.

Para Fernández, Recio hizo la polémica intervención en el contexto de "un debate de dos horas y media". Pero, ha añadido, lo que de verdad piensa es lo que ha publicado este martes en sus perfiles de redes sociales, no lo que dijo este lunes.

"Hemos estado muy tocados", ha reconocido Javier Fernández, manifestando que el PSOE repudia "cualquier conducta de estas características" porque vulneran "los valores" del partido y apostando por promover "medidas, decisiones y barreras para que este tipo de casos no vuelvan a ocurrir y quitar de en medio a las personas que de alguna manera sean tóxicas para el PSOE".

De este modo, Javier Fernández ha destacado que la dirección del PSOE de Sevilla apoya "sin ningún tipo de fisuras a Pedro Sánchez" y, de hecho, el pasado martes, en una reunión celebrada por la Comisión Ejecutiva Provincial "todas" las intervenciones fueron "en esa dirección".

"Creemos en la honorabilidad y decencia del presidente y su modelo de gestión en lo social, lo económico y lo territorial sin ninguna fisura", ha dicho Javier Fernández asegurando el "apoyo absoluto y unánime" de la dirección del PSOE de Sevilla a Pedro Sánchez como líder nacional del PSOE y presidente del Gobierno.