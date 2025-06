El PSOE de Andalucía eleva el tono y llama "narcófilo" a Feijóo y "aquelarre facha" al acto del PP contra Sánchez del domingo

El PSOE de Andalucía eleva el tono contra el PP. El portavoz socialista de Presidencia, Mario Jiménez, ha llamado "aquelarre facha" a la manifestación convocada por los populares este domingo en Madrid contra el Gobierno de Pedro Sánchez y "narcófilo" al presidente de dicho partido, Alberto Núñez Feijóo.

"Parece mentira que el presidente de la Junta, Moreno Bonilla, en nombre de Andalucía, se alineara con ese comando al frente de la manifestación en la que había un presidente narcótico, amigo de los barcos, dos expresidentes al frente de un partido juzgado como organización criminal y donde el señor Mazón fue aclamado", ha indicado el socialista en rueda de prensa.

Jiménez ha censurado la asistencia de Moreno al acto puesto que, cree, eso supone que se iguala "moralmente con todo lo que había, incluso el señor Mazón", presidente de la Comunidad Valenciana.

El acto al que ha hecho referencia el portavoz del PSOE es la manifestación que el PP convocó para este pasado domingo donde llamó a la población a protestar contra el Gobierno de Pedro Sánchez y que reunió a unas 100.000 personas, según la organización.

No ha sido la única crítica del PSOE andaluz. Porque Jiménez también ha afeado al presidente de la Junta su participación en la Conferencia de Presidentes de la pasada semana. Allí, ha acusado, llegó como "el presidente del Gobierno más cobarde de la historia de Andalucía".

"No se atrevió"

Según el portavoz socialista, Moreno "no se atrevió a hacer la propuesta que llevaba semanas cacareando". Y no lo hizo, ha opinado, para "no molestar a la señora IAyuso o al señor Rueda".

Según el PSOE andaluz, Moreno no quiso presentar el modelo de financiación que plantea "no sea que moleste a Ayuso, a la que mira de reojo porque no sabe si será la que termine imponiendo la línea de ultraderecha y acabe siendo la líder de su partido".

En una rueda de prensa dura, Jiménez también ha tachado de "miserable" la actitud de Moreno por no afear a Díaz Ayuso que se levantase cuando se intervino en euskera o catalán en la Conferencia de Presidentes.

Catalán y euskera

"Demostró que de moderado y dialogante no tiene absolutamente nada. Calló cobardemente. No se atrevió a defender la Constitución, que consagra el catalán, el euskera y el gallego como lenguas cooficiales", ha acusado el socialista.

Jiménez ha añadido que la actitud de Moreno fue "barata, pueril, primaria y populista". "Una vergüenza, Andalucía no es así, no quiere que en su nombre se ataque a otros territorios", ha señalado.

Jiménez también ha hecho referencia al debate del estado de la comunidad que se celebra este jueves en el Parlamento regional. Así, el socialista ha acusado a Juanma Moreno de "romper todas las promesas que hizo a los andaluces".

Así, en opinión del socialista, el presidente andaluz llega al debate como un “presidente radical de derechas que ha destrozado los servicios públicos y que está manchado de arriba a abajo por la corrupción”.

El portavoz socialista ha cuestionado, además, si Moreno ha dado instrucciones a la Cámara de Cuentas "para que modificara el reglamento interno de este órgano e impedir que se fiscalizaran así contratos menores de la Junta".