Eloísa, la mujer embarazada que ha sufrido una paliza de unos okupas: "Me dijeron 'te vamos a matar a ti y a tu hijo'"

Un matrimonio de Córdoba salió de casa para hacer unos recados. Cuando volvieron se encontraron con que unos okupas se habían metido en su casa y la estaban vaciando. Además, denuncian, les dieron una paliza. Él tiene 20 grapas en la cabeza; ella, que está embarazada de dos meses, golpes por todo el cuerpo.

"Me dijeron 'Vamos a matarte a ti y a tu hijo'", recuerda la mujer, Eloísa, quien se muestra muy nerviosa al recordar los golpes que recibió. "Me tiraron en un paso de cebra y me dieron en el ojo. Ahí perdí el conocimiento, pero antes vi a mi pareja con la cara llena de sangre", señala.

Los okupas, indican, iban armados con palos y cadenas. Llevaban hasta unas porras con clavos en la punta para hacer más daño. Los hechos tuvieron lugar en Bujalance, una localidad de Córdoba y los agresores están detenidos a la espera de juicio, explican los protagonistas en El Programa de AR.

Explica esta pareja de cordobeses que los okupas que les agredieron son conocidos en el pueblo. Una familia de quienes se metieron en su casa y luego les pegaron, de hecho, está de okupa en el piso de abajo de su bloque.

Tampoco es el primer roce que tienen con esta familia. Lo explica Eloísa en El Programa de AR, donde ha recordado cómo hace tiempo la okupa que vive debajo de ella subió a su casa a pegarle a sus hijos porque habían hecho ruido durante la hora de la siesta.

"Me va a matar"

Ahora el caso es otro, indican. La paliza llegó porque se resistieron a la okupación de su casa. Los agresores, explican, están detenidos pero ellos tienen miedo. "Sueño con ese hombre me va a matar", indica Eloísa, en referencia al okupa que le pegó.

Ella señala que, al llegar a su barrio en el día de los hechos, unos vecinos les advirtieron de que les habían okupado la casa. Y que los okupas les estaban vaciando el piso para que no hubiera pruebas de que vivían allí de forma estable y no pudieran reclamar la vivienda.

Estando aún en la calle, llegó un coche con los okupas, ha contado ella. Se bajaron con palos y cadenas y empezó la paliza. "A mí me dejaron inconsciente en el suelo y me dijeron 'Voy a matarte a ti y a tu hijo'. Me dejaron convulsionando", señala.

Su pareja, corpulento, dice que pese a su tamaño, tiene miedo. "No sé si van a volver a matarnos. Si oigo un coche me doy la vuelta por si son ellos", explica a Tele 5. "Venían a matarnos. Yo ya estaba en el suelo cuando la vi a ella tirada y a uno que iba a rematarla. Ahí me levanté y me puse en medio. Si no la matan", indica.

Guardia Civil

Entonces los vecinos dieron la voz de alarma, han contado. "Cuando gritaron que venía la Guardia Civil, pararon. Pero si los agentes tardan 30 segundos más, nos matan", señala él.

Ahora esta pareja tiene dos juicios pendientes. El primero, exprés, para recuperar su piso. Creen que ganarán, pero están atemorizados porque su vecina de abajo sigue siendo una okupa familia de quienes les pegaron. Creen que les harán la vida imposible. El segundo será por la agresión que sufrieron.