Discursos de hemeroteca, "gestos" y acusaciones de "traición": Moreno y Montero, el otro choque de Barcelona

Pinganillos, petición de elecciones anticipadas, el plantón de Isabel Díaz Ayuso. Tal es el resumen veloz de la Conferencia de Presidentes de este viernes, una cita que deja un total de cero acuerdos y, entre desaires y reproches, un choque extra puramente andaluz e inesperado para los asistentes.

Protagonistas: Juanma Moreno y María Jesús Montero, futuros contendientes dentro de un año en Andalucía que, en una sala repleta de barones autonómicos, desempolvaban la precampaña cruzándose discursos sacados de hemeroteca y gestos que causaban cierto estupor entre los compañeros socialistas de la ministra de Hacienda.

Así al menos, con la palabra "estupor", describía la escena Moreno. ¿Ante qué? Ante el modo en que se ha reclamado el punto clave con el que acudía a la cumbre catalana, la reforma de la financiación autonómica.

Es un caballo de batalla de larga data tanto de los gobiernos andaluces del PSOE como los del PP desde 2019, que advierten del perjuicio para la comunidad por el diseño de ese modelo. La Junta liderada por Moreno actualiza cifras e insiste: es urgente ya la reforma de un modelo que se planteó en 2009 y ya está caduco.

Los cálculos de San Telmo apuntan a que cada año Andalucía deja de recibir algo más de 1.500 millones, una reclamación que este viernes, han llevado nuevamente a la cumbre de presidentes. Pero usando palabras antiguas de Montero.

Concretamente, de cuando era consejera de Hacienda. Año 2018. Montero exigía en el Parlamento andaluz que el Gobierno entonces presidido por Mariano Rajoy entregase 16.700 millones más al año, de los que 4.000 millones serían para Andalucía.

"Gestos" de Montero y "estupor"

Moreno ha recitado las exactas palabras de la hoy vicepresidenta primera del Gobierno, rescatadas del boletín oficial del Parlamento andaluz. También se ha recuperado su posición sobre la condonación de deuda, hoy defendida por Moncloa, entonces rechazada por Montero.

"He repetido su frase. Ella dijo sobre la condonación de deuda que no estaba de acuerdo por muy bueno que fuera para Andalucía", ha dicho Moreno.

¿La reacción de Montero? A preguntas de la prensa, Moreno asegura que no fue audible, pero sí visible. "No ha dicho nada en la reunión, pero bueno, ha hecho algunos de sus gestos característicos, lo cual indica que probablemente no cuente con su aprobación alguna de las cosas que yo he dicho", ha apuntado.

También sostiene que vio caras de "estupor" entre varios compañeros socialistas de la ministra "que no sabían esa información". "Se han quedado un poco sorprendidos de cómo 'donde dije digo, digo Diego", apuntaba antes de zanjar: "es difícil de explicar para la candidata, y le va a ser muy difícil explicar en el futuro el cambio de postura y la traición, porque eso es una traición a Andalucía".

Voltaje preelectoral

Más allá del relato de los hechos, la escena es reveladora de cómo se ha elevado el voltaje preelectoral, al tiempo que suenan cada vez más fuerte los tambores de adelanto electoral de las generales, desde la oposición pero también esta semana y a raíz de la aparición de Leire Díez dentro del propio PSOE.

Porque plantear la cuestión de la infrafinanciación andaluza poniendo el foco en las posiciones al respecto de la ministra de Hacienda cuando era consejera ha sido frecuente dentro de las fronteras de Andalucía, pero fuera la cuestión ha tomado otros tintes.

Para empezar, no se han dado en un foro de estas características, presidido por el jefe del Ejecutivo y en el que intervienen presidentes autonómicos.

En la última cumbre de presidentes, celebrada en Santander en diciembre y en la que se repitió la exigencia de una reforma del modelo, no se vio por ejemplo una escena similar. El matiz está en el calendario: la ministra no era aún candidata a las próximas elecciones andaluzas.

Si se ha hablado en Madrid de sus posiciones pasadas con respecto a la financiación cuando era consejera andaluza ha sido en terreno no de presidentes, sino de consejeros, y de su ámbito directo: el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Un foro en el que la portavocía de la Junta la ejerce la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.

Ahora es el presidente de la Junta quien tira de hemeroteca ante homólogos autonómicos y el propio Pedro Sánchez, y bajo las miradas algo extrañadas de quienes gobiernan otros territorios y no manejan los tiempos electorales andaluces. Montero, detrás y en silencio, ha elegido este viernes aplazar su respuesta.