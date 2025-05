La Junta de Andalucía, sobre los apagones y fallos del AVE: "El Gobierno está en vía muerta; no soluciona problemas, los crea"

La Junta de Andalucía ha vuelto a exigir más inversión en la red ferroviaria de la comunidad. Tras los apagones generales de la pasada semana y los fallos de los trenes de alta velocidad este mismo lunes, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha exigido acciones al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Para la también portavoz del Ejecutivo andaluz, el Gobierno central "está en vía muerta". España ha añadido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que el equipo de Pedro Sánchez "no tiene capacidad de resolver los problemas, más bien los crea".

La consejera, además, se ha quejado de que Andalucía fue "la última en salir del apagón" que afectó a toda España la pasada semana. "¿Por qué? Porque necesitamos inversiones", ha reivindicado, en línea con lo que señaló el presidente andaluz, Juanma Moreno, esta misma semana.

"Queremos expresar nuestra indignación por lo que ha ocurrido este fin de semana", ha indicado España, en referencia al parón de los trenes entre Andalucía y Madrid que afectó a más de 10.000 personas. "El Gobierno de España los dejó literalmente tirados", se ha quejado la consejera.

"No nos hemos repuesto todavía del apagón de hace una semana y ahora el Gobierno descarrila de nuevo, dejando incomunicada Andalucía con Madrid y, como siempre, elude responsabilidades", ha añadido la consejera.

"Un bochorno"

"El pueblo andaluz no se merece un gobierno que día tras día ignora y desprecia nuestra tierra. No podemos arrancar una temporada alta de turismo como lo hemos hecho, casi a oscuras y aislados del resto del país", ha reinvindicado España, quien ha recordado cómo "hasta hace unos años" el AVE era un "orgullo" y hoy es "un bochorno".

"Esta tierra necesita inversiones", ha exigido la consejera. Tanto en el sistema eléctrico como en el ferroviario. "No puede ser que las instalaciones eléctricas tengan un 40% inferior a la media nacional. No puede ser que las instalaciones ferroviarias se estén quedando obsoletas porque no se invierte", se ha quejado.

Para el Gobierno andaluz, el presidente del Gobierno tiene la vista en otro punto: "Entendemos que son tantos los pagos que Sánchez tiene que hacer a otros territorios para permanecer en la Moncloa que el resto del país, entre ellos Andalucía, se está quedando atrás".