Juanma Moreno carga contra el Gobierno: "No hay ministro en España que pueda pisotear la dignidad de Andalucía"

La decisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, de retirar las ayudas al transporte público a los menores de 14 años en Andalucía ha encendido los ánimos en la Junta de Andalucía. A la contundente reacción de las últimas semanas hay que sumar el mensaje lanzado este lunes en Málaga por el presidente andaluz, Juanma Moreno, quien ha estallado ante "la pataleta infantil" de Puente.

"Quiero decir que no hay ministro en España que pueda pisotear la dignidad de 9 millones de personas", ha sentenciado. "¿Con quién se cree que habla? ¿Es que no sabe lo que es Andalucía, que es la comunidad más poblada, la tercera locomotora económica de España? No se pisotean los intereses de los andaluces por vanidad o demagogia", ha añadido.

Durante su intervención durante el Comité Ejecutivo del PP andaluz ha acusado al Gobierno de tener como objetivo "limitar el crecimiento" de la región. "Estamos un poco cansados de que cuando se trata de repartir progreso e inversiones, Andalucía sea la última", ha dicho, recordando que ese comportamiento será "castigado". "Que nadie piense que puede venir aquí pidiendo papeletas de voto cuando se ha maltratado durante seis años todos los intereses de nuestra tierra", ha añadido.

"Vendetta contra Andalucía"

En esta misma línea, se ha pronunciado el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP nacional, Elías Bendodo, ha cargado duramente este lunes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de encabezar "una vendetta contra Andalucía".

El último ejemplo de esta conducta, ha expuesto, ha sido la decisión del Ministerio de Transportes de retirar las ayudas al transporte público. "Tenemos un ministro que es muy valiente contra Andalucía y muy cobarde con otros territorios", ha denunciado, al tiempo que lo ha acusado de actuar de manera "dictatorial" con la región, mientras que no dice "ni pío" en otras comunidades, como el País Vasco.

Bendodo ha puesto el foco, además, en la "corrupción en racimo" que se ha instalado en la Moncloa y el entorno familiar del presidente del Gobierno, con su mujer y su hermano como protagonistas.

Y ha hablado de las últimas encuestas, que apuntan a que si hoy por hoy tuviesen lugar las elecciones se produciría un cambio al frente de la Presidencia del Gobierno. "Todas dicen que habría un cambio; todas, menos una, la del CIS", ha remarcado.

Sobre el Centro de Investigaciones Sociológicas, el dirigente nacional del PP ha asegurado que está "más cerca de la malversación que de la realidad". "Sánchez le dicta la receta a Tezanos, que se encarga de cocinar el plato y le da el punto exacto que le exige el presidente para subirle la moral", ha manifestado.