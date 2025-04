Condenan al SAS por la muerte de una joven de 18 años en Cádiz tras confundir un ictus con una simple otitis

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) tiene que pagar casi 68.000 euros como indemnización por confundir un ictus por una otitis en una joven de 18 años, María del Mar, que acudió al hospital de Puerto Real, en Cádiz, y que finalmente murió.

Según una sentencia del Juzgado número 2 de Cádiz, el SAS tiene que hacer frente a ese pago por daños y perjuicios tras la muerte de la joven, natural de Chiclana y que llegó al centro sanitario con vértigos, pérdidas de conocimiento y relajación de esfínteres.

En el hospital los médicos determinaron que lo que tenía era una otitis. Sin embargo, estaba sufriendo un ictus que acabó con su vida.

En la demanda que había presentado la familia de la joven fallecida se especificaba que los médicos, cuando cambió el turno y llegaron sanitarios nuevos, accedieron a hacerle un TAC cerebral.

Ahí es cuando detectaron, horas después de haber llegado al hospital, que la joven tenía una trombosis compatible con un ictus. Encontraron edema e infarto venoso, por lo que trasladaron de inmediato a la joven al hospital Puerta del Mar de Cádiz capital, el de referencia en la provincia.

Operación

Allí, ya por fin con un diagnóstico completo y correcto, operaron a la joven. Sin embargo, murió poco después.

Por ello la familia denunció al SAS: Entienden, según argumenta su letrado, del bufete Ortiz Abogados, que hubo una atención deficiente. Añaden que el diagnóstico erróneo, que solo se solucionó por la insistencia de los padres, que se quedaron en el hospital, provocó la muerte de la paciente.

De esta forma, el SAS tiene que pagar más de 67.000 euros a la familia de la joven. Sin embargo, habían pedido mucho más: hasta 182.000 euros, que finalmente se han quedado en un tercio.

Síntomas de otitis

Esto es así porque, entiende el juez, los síntomas que presentaba la joven le auguraban un 33 por ciento de supervivencia. Así pues, un ictus de esa gravedad tenía altas opciones de acabar en fallecimiento.

Según alegó el SAS, los síntomas con los que llegó la paciente eran compatibles con una otitis. No había razón para sospechar del ictus ni activar el protocolo para estos casos.

La familia tuvo claro que había negligencia. Lo contó la madre de la fallecida a EL ESPAÑOL: "Los síntomas eran de libro. No hablaba, no se tenía en pie, se hacía pis encima, tenía convulsiones, sudoración... La niña no tenía otitis".

El abogado añadió que "quien le mira el oído y dice que es otitis no era otorrino. El otorrino la vio después, descartándola. La niña tenía el oído enrojecido porque a las 5 y media de la mañana se cayó en el baño al darle el ictus y el oído recibió el impacto al caer".