José Antonio Nieto: "En Andalucía estamos perdiendo la guerra contra el narco y el Gobierno no manda medios"

José Antonio Nieto (Córdoba, 1970), es el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública. Ha sido alcalde, diputado nacional y secretario de Estado. Esa experiencia le llevó a su actual cartera que no es lucida, pero sí clave para que Andalucía funcione: tiene mano en los funcionarios, los ayuntamientos y la Justicia. ¿Y si pudiera elegir? Le gusta su cometido, pero le pone ojitos a la cartera de Cultura y Deportes.

Afable en el trato, salta de lo andaluz lo nacional sin barreras. Reivindica la igualdad entre territorios y es claro cuando exige responsabilidades: cree que María Jesús Montero debe dimitir "mañana mismo". Lo mismo pide al Fiscal General del Estado.

Nieto defiende una "justicia del siglo XXI" más basada en lo digital que en el papel.Para ello está culminando el Plan Estratégico de la Justicia de Andalucía, una hoja de ruta para el sector. Pero carga contra el Gobierno que, se queja, no da recursos a Andalucía. "Pero sí a los independentistas catalanes y vascos porque Sánchez necesita su voto", asegura.

Andalucía está a un año de las elecciones, ¿coincidirán con las nacionales?

En 2022 fueron en junio, así que lo normal es que, si no ocurre nada raro, sean en junio en 2026. Pero eso es una decisión que le corresponde al presidente. Ojalá se atreviera Pedro Sánchez a hacerlas coincidir, pero no va a convocar jamás las elecciones generales coincidiendo con las elecciones autonómicas. Entre otras cosas porque el Partido Popular sacó siete puntos al PSOE en Andalucía en las últimas generales.

¿Entonces al Gobierno andaluz sí le interesa que coincidan?

A nosotros nos interesaría que coincidiesen. Pero el presidente de la Junta no va a especular con ese tema.

¿La Justicia en Andalucía es lenta o rápida?

En Andalucía es igual que en el resto de España, que es lenta.

¿Cuánto se tarda de media en acudir a juicio?

Depende de las jurisdicciones. Ahora mismo tenemos uno de los asuntos que más nos preocupa: estamos exigiéndole al Gobierno de España que no aporte más jueces. Eso es competencia del Gobierno central.

¿Y el Gobierno central no los manda?

El Ministerio de Justicia es particularmente reacio a poner medios en Andalucía. Mire, este año hemos pedido 56 jueces y 15 magistrados de la Audiencia Provincial. ¿Cuántos nos ha concedido el Ministerio de Justicia? Cero.

¿Por qué?

La razón real es porque como no han aprobado Presupuestos Generales del Estado y además han perdido una sentencia en el que tienen que compensar unas mejoras salariales que correspondían a los jueces, se ha acabado los recursos para aumentar plantilla. Pero sin embargo, ese problema, que debería ser para toda España, no ha impedido que haya cinco jueces nuevos en Barcelona. Porque resulta que ahí tienen un problema con la reincidencia de hurtos.

¿Aquí no hay problemas acuciantes que necesiten más jueces?

Sí, de hecho en muy pocos sitios ocurre lo que nos pasa a nosotros en el Campo de Gibraltar, en la lucha contra el narcotráfico o los problemas que nos genera en todo el Guadalquivir. También la presión que tenemos con la inmigración irregular, que también nos genera una sobrecarga en nuestros juzgados.

Señala que la Justicia en Andalucía es lenta igual que en el resto de España pero, ¿cuál es el objetivo?

Ahora mismo se están señalando juicios para 2028 o 2029. ¿Por qué ocurre eso? Porque el sistema no es bueno y tenemos que hacer reformas. Y porque necesitamos más jueces, pero el Ministerio no los concede.

Le quiero preguntar por el problema con el narcotráfico en el Campo de Gibraltar. ¿Estamos perdiendo la guerra?

Estamos perdiendo la guerra contra el narco. Hay una absoluta desproporción entre los medios de los narcos y los medios de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad. Le pedimos al Ministerio hace ya mucho tiempo medios judiciales, que nos faltan. Hay juzgados como el de Barbate, con solo dos jueces, que afronta causas como la que se tuvo que abrir, desgraciadamente por la muerte de dos agentes de la Guardia Civil. Solo con eso, se colapsa. Necesitamos herramientas que estén a la altura del reto que tienen que abordar.

¿Habría que llevar al Ejército al Campo de Gibraltar?

No, yo no creo. Donde se tiene que usar el Ejército es para defender a España de un ataque exterior. La Policía es la que mantiene el orden público, el narco es un problema de orden público, luchar contra los delincuentes. La aparición del Ejército sería un síntoma de debilidad que una sociedad avanzada no se puede permitir.

¿Y más agentes entonces de la Policía Nacional y la Guardia Civil?

El Ministerio no manda lo que necesitamos. Y los agentes que manda no los manda con los recursos materiales y tecnológicos suficientes. Había, además tienen que tener una organización adecuada.

La migración también es un asunto que les ocupa en el litoral gaditano. ¿Es la inmigración un problema en Andalucía?

No es un problema, es un hecho. Andalucía, además, es comunidad de migrantes. Mi familia migró y yo creo que no hay familia en Andalucía que no haya tenido a alguien que se haya ido al País Vasco, a Cataluña, a Madrid, a Alemania... Ahora también vienen otros aquí buscando oportunidades y lo tenemos que normalizar y asumir como un hecho, porque un político no puede quejarse ni negar la realidad. Lo que tiene que buscar soluciones, transformar un problema en una oportunidad. Esa es la función básica de un político en el siglo XXI.

¿Entonces la migración es una oportunidad?

La migración es un hecho que afecta al conjunto de la sociedad. Si se trabaja bien, es una oportunidad. Si se trabaja mal, se criminaliza. Se señala con el dedo, se convierte en un problema que puede ser muy serio.

¿Siente que el Gobierno central abandona a Andalucía en esta cuestión?

El Gobierno central abandona a Andalucía en todo.

¿Se refiere también a la financiación?

La Constitución española crea el Estado autonómico y permite que servicios que prestaba al Estado ahora los preste la Comunidad autónoma. Eso se hace a través de decretos de transferencia. Ahí se dice oye, yo te doy esta competencia y te doy estos recursos porque los tenía yo y como ahora lo vas a prestar tú, te doy este dinero. Ahora ocurre que si el presidente del Gobierno necesita tus votos y tú eres un independentista catalán o del País Vasco, hay dinero para lo que quieras. Pero si eres andaluz y no le das tu voto, pues te mueres de hambre. Y eso es lo que no puede ser.

María Jesús Montero, han señalado desde su partido en alguna ocasión, ya hablaba de infrafinanciación a Andalucía... Efectivamente. María Jesús Montero, cuando era consejera de la Junta, le exigía 4.000 millones de euros a Rajoy. Eso ya no lo dice. Nosotros no le pedimos 4.000 millones, nos parece una exageración. Pero sí 1.500 millones al año. Con ese dinero se hacen muchísimas cosas. Con 1.500 millones de euros se hace todo el plan de infraestructuras judiciales de Andalucía. Solo con una anualidad. Montero podría arreglarlo y no lo hace. ¿Cree que debe dimitir María Jesús Montero como ministra de Hacienda? Sí, mañana mismo. Juan Espadas, antes del congreso del PSOE donde se le eligió secretario general dimitió como alcalde de Sevilla. Juanma Moreno, antes de asumir la presidencia del PP andaluz dimitió como secretario de Estado. Construir una alternativa para Andalucía no puede ser un hobby. ¿Y el Fiscal General del Estado? También debe dimitir. Yo no estoy diciendo que sea un cargo del PSOE, pero lo parece. Parece un ministro más. No puede estar ni un minuto más. Cuando uno no responde a las preguntas, borra los mensajes porque podrían demostrar que miente... Si soy inocente enseño mis mensajes, no los borro. Si todo eso lo hiciera cualquiera pensaríamos que es un delincuente de libro, porque eso es lo que hacen los delincuentes. Sobre el funcionamiento de la Justicia, han dicho ya que están en contra de la reforma de la acusación particular... Al Gobierno de España no le gusta mucho la Constitución, pero no le queda más remedio que cumplirla. Sabe que la acusación popular la tiene que mantener sí o sí, pero la matizan. Y lo hacen en en un momento en el que tiene a la mujer del presidente imputado, al hermano del presidente imputado, al fiscal general del Estado imputado, al número dos del partido durante mucho tiempo imputado... Que en ese momento digan que van una ley que va a acabar con la acusación popular y además lo va a hacer de manera inmediata, es decir, con causas abiertas que supone que en el momento en que se apruebe la ley, se archiva... El expresidente Manuel Chaves acude este fin de semana al congreso del PSOE andaluz y estuvo en el federal ya rehabilitado a la vida orgánica tras el caso de los ERE, ¿qué le parece? Ni siquiera la resolución del Tribunal Constitucional plantea que Chaves o Griñán sean inocentes del caso ERE en ningún caso, o se les absuelve en ningún caso. No lo son. No lo ha dicho la sentencia. Son los protagonistas del caso de corrupción más grave que ha habido en España y probablemente en Europa en los últimos 50 años.

Le cambio de tema: ¿Hay que modificar el sistema de oposiciones en Andalucía? ¿Le gusta el modelo de la Unión Europea, más basado en competencias que en la memoria? Creo que tenemos que superar ya la fase memorística, sin denigrarla. Hace falta una parte que sea de estudio, de análisis de las normas con las que va a operar después. Y, además, hace falta valorar tu capacidad de trabajar en equipo, tu capacidad de implicación con el ciudadano al que se va a prestar servicio. ¿Se capta talento para la Junta con las oposiciones? De aquí a 2035 vamos a renovar más del 40% de la plantilla actual, que es un número muy importante. Quizás los perfiles profesionales que necesitamos ahora no son los que se están jubilando. Ahora tendrán más vinculación con la tecnología, la digitalización... ¿Esas personas están dispuestas a encerrarse dos años al acabar la carrera para preparar oposiciones y luego estar cinco días a la semana en un despacho? Seguramente no, porque esa gente accede a la empresa tecnológica. Tenemos la obligación de competir ahí por ese talento. Violencia de género: ¿Tiene solución? ¿Se acabará algún día? Con la violencia de género nos falta perspectiva. A mí me gustaría que se hicieran más estudios, que compararan la situación de la violencia de género en España con la de Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos... Y que nos diéramos cuenta de lo que ha avanzado la sociedad española en esta materia. Lo primero que tenemos una conciencia de lucha contra la violencia de género que no existe en ningún otro país. No hay ningún país en Europa ahora mismo que tenga un censo de mujeres muertas por violencia de género. No hay ningún país que tenga un pacto Estado contra la violencia de género. Aquí lo tenemos. Fíjese, en el momento en el que estamos, que es prácticamente imposible acordar nada. Y hay un pacto que, salvo Vox y Podemos, todos hemos suscrito. ¿Entonces se acabará con la violencia machista? Lo que tenemos que conseguir que sea residual, que sea el mínimo. Lo que sí tenemos es que tener un sistema lo más eficiente. Andalucía lleva ya tres años de legislatura, ¿qué balance hace desde su consejería? Nosotros llegamos a una Consejería, que realmente es la suma de lo que han sido en otros momentos tres consejerías, Justicia, Administración Local y Función Pública. Hemos hecho un trabajo muy intenso con la Famp y la Femp; nos hemos centrado en una cuestión estratégica para Andalucía, que es el reto demográfico, entre otras cuestiones. Ahora mismo estamos ya en la fase de culminación del Plan Estratégico de la Justicia de Andalucía. Esa es una hoja de ruta para que todos los operadores jurídicos, pero sobre todo para que todos los que tienen responsabilidades de gestión en la Consejería, sepan que hay un consenso de multitud de cuestiones relacionadas con la justicia.

